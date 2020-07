Sinan-G: Penis-Video geleakt

Sinan-G wurde als Rapper bekannt und spielte in "Dogs of Berlin", dem Netflix-Pendant zu "4 Blocks", einen Clan-Boss, der ins Visier der Polizei geraten ist. Jetzt erregte er jedoch mit einem neuen Filmchen Aufsehen: Einem intimen Video, das gerade auf Social Media viral geht. Zu sehen ist darin, wie Sinan-G in der Badewanne liegt und masturbiert. Anscheinend wurde der Clip geleakt und auf Twitter gepostet.Kurz danach wurden Bildausschnitte des Videos auch auf Instagram verbreitet. Ein besonders gewiefter Rap-Fan enthüllte sogar, dass ein HipHop-Video von Rooz im gleichen Badezimmer gedreht wurde, wie das geleakte Video von Sinan-G. Die beiden sind Brüder.

Dieser Instagram-Account enthüllte, dass Sian-G und Rooz im gleichen Badezimmer "planschten" Instagram @bushidolifestyle

Penis-Video von Sinan-G: Hat Bushido etwas mit dem Leak zu tun?

Die Frage der Fragen: Wie konnte das Video geleakt werden? Freiwellig hat Sinan-G es ja sicher nicht veröffentlicht. Viele Rap-Fans vermuten, dass Bushido hinter dem Leak stecken könnte. Immerhin sind die beiden Erzfeinde und stehen auf Kriegsfuß, seit Sinan G vor Jahren einen Bushido Track veröffentlichte, in dem unter anderem Bonez und MoTrip gedisst wurden. Außerdem reagierte Sinan-G auch auf die Trennung des Rap-Stars von Ersguterjunge und appellierte an Bushidos Menschlichkeit. Bushido fühlte sich davon natürlich angegriffen. Klar also, dass Bushido den Insta-Post, auf dem Sinan-G und Rooz in der gleichen Badewanne zu sehen sind auf Instagram repostete und dazu schrieb: "Wie kann man diese Truppe noch dissen?" Sinan-G hat sich bis jetzt noch nicht zum Penis-Video geäußert. Oha, es bleibt spannend im Rap-Game!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!