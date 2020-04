Diese 18 Rapper kämpfen gemeinsam gegen Rassismus

Das Jahr 2020 hat uns fest im Griff! Nicht nur die Corona-Krise hält uns und viele Stars auf Trab. Bereits im Februar ist etwas passiert, was uns auch noch Wochen nach dem Vorfall fassunglos zurückhält. Beim Attentat von Hanau sind am 19. Februar 2020 elf Menschen ums Leben gekommen. Wie kann ein Mensch nur zu so etwas Schrecklichem fähig sein? Diese Frage stellt sich auch der Hanauer Rapper Azzi Memo tagtäglich. Schon lange fordert er andere auf, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Und genau dies tut er nun gemeinsam mit Warner Musik. Am kommenden Freitag erscheint sein Benefiz-Song „Bist du wach“. Mit am Bord: 17 Deutsch-Rapper, die gemeinsam etwas bewirken wollen. Ein Projekt, das sich zu unterstützen lohnt.

Benefiz-Single "Bist du wach": Erlöse gehen an Opferfamilien des Anschlags

„Wir haben das Jahr 2020 und trotz vieler Kriege und vieler schlechter Ereignisse in der Weltgeschichte gibt es immer noch unschuldige Menschen, die ihr Leben verlieren durch Rechtsextremismus bzw. -terrorismus. Wir müssen als Gesellschaft stärker zusammenhalten und aktiv dagegen arbeiten", so Rapper Aydin Kaya. Und genau das wollen diese 18 Künstler nun angehen: Azzi Memo, Rola, Manuellsen, Kool Savas, Celo, Abdi, Credibil, Sinan G, Maestro, Nate57, Milonair, Mortel, KEZ, Veysel, Disarstar, Silla, Hanybal, Ali471. Mit ihrem gemeinsamen Song: „Bist du wach?“, wollen sie jedoch nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch Erlöse sammeln, um den Opferfamilien des Anschlags unter die Arme zu greifen. Ein Projekt, welches schöner nicht sein könnte und zudem so auch noch nie gab. Dass Rapper wie z. B. Apache mit anderen Stars ein Feature machen ist nichts Neues, doch 18 Rapper die gemeinsame Sache machen, ist hingegen echt mal eine Ansage! We like! Hört also am 03.04. unbedingt rein!

