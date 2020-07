GZUZ richtiger Name

GZUZ heißt mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß. GZUZ Sternzeichen ist Krebs.

Wie alt ist GZUZ?

Gzuz wurde am 29. Juni 1988 in Hamburg geboren, heute ist er 32 Jahre alt (Stand 20.7.20).

GZUZ Drogenkonsum

Schon mit nur 13 Jahren rauchte GZUZ seinen ersten Joint, seine erste Entgiftung erfolgte bereits mit 14 Jahren – krass.

GZUZ ist Vater!

Gzuz ist Papa von zwei Töchtern, die beiden Mädchen sind 6 und 1 Jahr alt.

GZUZ Bedeutung

Auf den Straßen von Sankt Pauli ist GZUZ schon lange eine lebende Legende, sein Künstlername setzt sich aus "Ghetto Zeug UnZensiert" zusammen. So nennt er sich seit 2006, als er Mitglied der Hamburger "187 Strassenbande" wurde. In seinen Tracks taucht auch immer wieder das Synonym "GAZO"/"GAZI" auf, dass GZUZ gerne für sich selbst verwendet. GAZO wird in der Gangsterszene ebenfalls als Synonym für Gastpistole genutzt. "Selbst die Soko ist jetzt still (pscht) Wollen keinen Stress, weil sie meinen, dass ich hochentzündlich bin" rappt er in "Was hast du gedacht?". Da der "Gazozial"-Interpret von der Staatsanwaltschaft und in vielen psychologischen Gutachten als "Hochentzündlich" eingeschätzt wurde, könnte der Spitzname "GAZI" auch hierher stammen, da Gas und somit auch mit Gas betriebene Waffen, hochentzündlich sind. #shotsfired. Seine erste Waffe klaute GZUZ im Alter von nur 5 Jahren im Kindergarten, natürlich war das nur eine Spielzeugpistole 🔫

GZUZ im Gefängnis

Ahnma, wie es sich für einen echten Rap-Star gehört, war GZUZ natürlich auch schon im Knast. Von 2010-2013 saß er wegen eines Überfalls auf ein Handy-Geschäft in der Justizvollzugsanstalt in Fuhlsbüttel auch bekannt als "Santa Fu". In seinem Track "Schnell machen" feat. SA4, bezeichnet er seine Zelle in der geschlossenen Anstalt als seine erste Wohnung. "Denn während du mit dreißig noch bei Mama wohnst – hieß es für Gazi damals, erste Wohnung, Santa Fu." Die Haftstrafe stand seiner Karriere aber nicht im Weg, ganz im Gegenteil. Mit den Jungz, spielte die 187 Strassenbande eine Solidaritätstour für ihren Bruder hinter Gittern, mit #FREEGZUZ-Merch sammelten verdienten sie ordentlich Cash und machten auf den Nachwuchsrapper aufmerksam.

GZUZ liebt Basketball

Obwohl GZUZ ein talentierter Basketballspieler ist, entschied er sich gegen den Sport! Als er zum ersten Mal "Get Rich Or Die Tryin" von US-Rapper 50Cent hörte, war er so inspiriert, dass er sich dazu entschloss, ebenfalls Rapper zu werden.

GZUZ und die 187 Strassenbande

Schon 2006 wurde er Teil der Hamburger Rap-Gang 187 Strassenbande, die im gleichen Jahr von BONEZ MC und Frost gegründet wurde. 187 (One-Eight-Seven) steht im kalifornischen Strafgesetz für Mord und wird auch von der Polizei als Funk-Code genutzt. GZUZ nahm erste Tracks auf, 2014 gelang ihm und Bonez mit "High & Hungrig" der Durchbruch. Das Album schoss auf Platz 9 der deutschen Albumcharts, die Fortsetzung "High & Hungrig 2" hielt sich insgesamt 35 Wochen in den deutschen Charts. GZUZ ersten Solo-Erfolg feiert er im September 2015 mit "CL500", der folierte Benz wurde zu seinem Markenzeichen. Auch Maxwell und Sa4 gehörten damals schon mit zur Hamburgs bekanntesten Gangstern und sind ebenfalls im Video zu sehen.

GZUZ Straftaten und Verurteilungen

Überfall auf einen Handyladen im Oktober 2010 - 3 Jahre und 6 Monate Haft.

Körperverletzung im Oktober 2017 - weil er nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war, kam Gzuz in U-Haft. Gegen Zahlung einer Kaution wurde er vorerst aus der Haft entlassen, später aber zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt.

Im November 2018 erhielt er einen Strafbefehl, nachdem er auf dem Splash-Festivals 2018 eine 19-jährige Frau sexuell belästigt haben soll.

2018 hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Anzeige gegen Klauß erstattet, nachdem er in seiner Insta-Story einen Schwan geschlagen haben soll. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt.

GZUZ Tattoo's

Mittlerweile ist der "10 Jahre"-Star so gut wie voll tätowiert. Eins seiner bekanntesten Tattoos findet man nicht nur auf seinen Fingerknochen, sondern auch auf dem Cover seines ersten Solo-Albums : "Ebbe & Flut". In der gleichnamigen Single verrät er die Bedeutung seines Tattoos. Durch Gzuz Heimatstadt Hamburg fließt die Elbe, ein Tidegewässer dessen Wasserstand nach Ebbe und Flut variiert, in der Natur gilt "Erst kommt die Ebbe, dann kommt die Flut". Das gilt auch bei GZUZ Fäusten, der Gangster, der sich gerne mal eine Schlägerei anzettelt, schlägt erst mit der rechten Faust (Ebbe) dann mit der linken (Flut) zu.