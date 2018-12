Dieser Rapper wird Vater

Die "187 Strassenbande" bekommt ein neues Mitglied! Rapper Gzuz und seine langjährige Freundin erwarten ihr zweites Kind!

Gzuz: Er wird wieder Vater

Große Freude bei der 187 Strassenbande: Rapper GZUZ (30) wird wieder Vater. Jetzt ist es offiziell: Er und seine langjährige Freundin Lisa erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das haben die beiden bereits am Samstag auf dem Instagram Account von Lisa veröffentlicht. Die schöne Blondine, die schon seit vielen Jahren an Gzuz' Seite ist, postete ein Video von der „Baby-Party“. Gemeinsam mit vielen Freunden und Bekannten feierten sie in ihrer Lieblings-Pizzeria auf Sankt Pauli die frohe Botschaft. Scheinbar läuft es nicht nur beruflich bombastisch für den CL500 Interpreten auch privat hat er eine Glückssträhne. Doch es wurde nicht nur das erneute Babyglück gefeiert, auch für die Eltern gab es eine riesige Überraschung. Sie erfuhren nämlich, ob ihr Nachwuchs eine zweite Tochter oder ihr erster Sohn wird. Die Antwort darauf war in einem großen schwarzen Ballon versteckt, den die beiden erst einmal zum Platzen bringen mussten! Surprise: Es wird ein Mädchen! Damit bekommt Gzuz noch eine kleine Prinzessin. Die Freude bei den beiden sowie bei allen anderen den Gästen war riesig! Alle klatschten und schrien und freuten sich über die schöne Nachricht!

187: Gzuz hat schon eine Tochter

Rapper Gzuz und Freundin Lisa haben bereits eine kleine Tochter, Malina. Ab und zu zeigt Gzuz sie auf seinem Instagram Account. Erst vor kurzem präsentierte er stolz, wie er der Kleinen zum ersten Mal selbst einen Zopf geflochten hat. Ein anderes Mal zeigte er seinen Followern, wie er sie auf langen Autofahrten bei Laune hält, wie zuletzt in Österreich. Auf seiner „Wolke 7 Tour“ hatte sie Backstage sogar ihr eigenes Prinzessinnen-Zimmer, in dem er sie mit super süßen Geschenken überrascht hat. Trotz des Gangster-Images sowie der harten Texte ist Gzuz ein absolut liebevoller und großzügiger Papa! Wir freuen uns sehr für ihn und seine Freundin und wünschen seiner kleinen Familie nur das Beste für die Zukunft. Vor allem für die nächsten neun Monate...

