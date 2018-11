187 Strassenbande: Zusammenarbeit mit Snoop Dogg

Bald gibt's endlich neue Musik von Snoop Dogg! Diesmal möchte der US-Rapper mit 187 Strassenbanden einen Track aufnehmen…

187 Strassenbande: Gemeinsamer Song mit Snoop Dogg

Snoop Dogg ist ein Superstar. Der 47-Jährige hat weltweit die Rapmusik geprägt. Doch seit seinem mäßig erfolgreichem Studioalbum "Snoop Dogg Presents Bible of Love" hat der Rapper aus Kalifornien keine neue Musik mehr releast. Bis jetzt! Denn bald soll es einen neuen Track – zusammen mit 187 Strassenbande geben! Ihr lest richtig eine Kollaboration zwischen Deutschrap und US-Rap. Doch seit dem gemeinsamen Hit "International Gangstas" von 6ix9ine zusammen mit Farid Bang ist das keine Seltenheit mehr. Die Rap-Community National und International verwächst immer weiter miteinander. 187 Strassenbande-Mitglied Bonez MC postet ein Video von Snoop Dogg auf seinem Instagram-Account. "187 Strassenbande lasst uns gemeinsam Musik machen. Wir werden gemeinsam in Deutschland und USA die Charts stürmen.", fordert Snoop die Hamburger Crew auf. Bonez fragt seine Fans daraufhin “Was sagt ihr? MACHEN?!“. Wir sind gespannt, ob es bald einen gemeinsam Track gibt.

187 Strassenbande: Welche Rapper gehören dazu?

Die Hamburger Rap-Crew 187Strassenbande besteht aus den Deutsch-Rappern Maxwell, Gzuz, Bonez MC, LX, SA4 und dem Graffiti-Sprayer Frost. Er und Bonez MC gründeten die Gruppe 2006 – seitdem haben einige Mitglieder die Gruppe verlassen, oder sind neu dazu gekommen. Spätestens seit "Palmen aus Plastik" ist die Bande die wahrscheinlich beliebteste Rapper-Squad in ganz Deutschland und jeder kennt sie! Am 9. September 2016 veröffentlichten Bonez MC und seinem Kumpel RAF Camora, ein Wiener Rapper, der nicht zu 187 gehört, das Erfolgs-Album.

187 Strassenbande: Was bedeutet der Name?

Der Name der Hip-Hop-Gruppe hat eine tiefere Bedeutung: 187 steht nämlich für die Ziffer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Außerdem ist "One Eight Seven" bei der US-amerikanischen Polizei auch als Abkürzung im Funkverkehr benutzt und wird deshalb von Kriminellen und Gangster-Crews als Drohung gesehen. Die Zahlenfolge nennt man dort auch "Ten-Code".

