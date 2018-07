Shirin David: So sah sie vor ihren Beauty-Operationen aus!

YouTube-Queen Shirin David hat sich über die Jahre ganz schön verändert. So sah die 23-Jährige noch vor ihren Beauty-OPs aus.

Shirin David: Sie steht zu ihren Beauty-Ops

Mit ihren über 2 Millionen YouTube-Abonnenten gibt es kaum ein Vorbeikommen an Beauty-Queen Shirin David. Spätestens seit ihrem Ausflug in die "Deutschland sucht den Superstar"-Jury kennt sie aber wohl wirklich jeder. Doch wenn man die 23-Jährige Hamburgerin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, genauer betrachtet, sieht man schnell, dass da nachgeholfen wurde. Und das nicht nur mit Make-up. Die symphathische Vloggerin steht zu ihren Beauty-Eingriffen und genau das feiern wir an Shirin.

Shirin David 2018 vs. Shirin David beim BRAVOGIRL!-Shooting 2014 Getty Images / N.Fischer/Fashion&Beauty Experts

Shirin David: So sah sie vor den Beauty-Ops aus

In einem Instagram-Post gab Shirin selbst zu, dass an ihrem Hammerkörper nicht alles echt ist! "60% Shirin – 40% Babsi" – der erste Punkt, der darauf schließen lässt, dass an Barbara, wie sie mit erstem Vornamen heißt, nicht mehr viel echt ist. "60% Doc – 40% Gym" – ein weiterer Punkt. Klar, für ihre schmale Silhouette ist ein hartes Workout verantwortlich. Doch es wird gemunkelt, dass ihr Hintern nicht so sei, wie er ihr von Gott geschenkt wurde. Es wird bereits seit Jahren gemutmaßt, dass Po und Lippen nämlich eher vom Onkel Doktor als von Mutter Natur stammen. Und auch ein Kommentar von Shirin selbst zu ihrem Näschen wirft Fragen auf. Vor drei Jahren schrieb sie via Twitter: "Das mit der Nase ist schlimmer als Stimmungsschwankungen – da denke ich jeden Tag anders drüber."

Shirin David beim "Nike"-Shooting 2017/2018 vs. Shirin David beim BRAVO-Shooting 2014 Nike / F.L.Lange/ BRAVO

Shirin David: Alte Shooting-Bilder

Über die Jahre shooteten wir mit Shirin David auch immer wieder exklusive Bilder für "BRAVO" und "BRAVOGIRL!" – auf den alten Bildern ist die krasse Verwandlung deutlich zu sehen. Das Näschen sieht etwas anders aus, die Lippen sind fülliger, der Po voller und die Brüste praller. Die Perücken-Queen wusste sich auch damals schon in Szene zu setzen. Shirin sah sowohl damals als auch heute mega heiß aus. In dem Sinne: Jeder soll das machen was er für richtig hält.

Shirin David im Dubai-Urlaub 2018 vs. Shrin David beim BRAVO-Shooting 2015 Instagram/shirindavid / F.L.Lange/BRAVO

