Social-Media-Stars, die auch Musik machen

Sie wurden durch YouTube, Instagram, Snapchat und Co. bekannt. Diese Web-Stars machen Musik!

Shirin David

2015 nahm Shirin David (23) gemeinsam mit dem Kölner R&B-Sänger Ado Kojo (35) ein Cover von Sabrina Setlurs Song "Du liebst mich nicht" auf. Schon als Jugendliche absolvierte sie eine Ausbildung an der Jugend-Opernakademie in Hamburg. Musik liegt Shirin einfach im Blut. Dieses Jahr droppte sie ihre ersten eigenen Songs "Orbit" und "Gib Ihm". Mit Letzterem katapultierte sie sich sofort an die Spitze der Charts.

LionT

Timo (26) besser bekannt als LionT ist ein Allroundtalent. Er war einer der ersten YouTuber, der wirklich erfolgreich war und unter anderem seine Exfreundin Dagi Bee in die Social Media Welt einführte. Neben Vloggen ist LionT leidenschaftlicher Musik und bringt immer wieder neue Songs raus. Sein jüngster Track ist mega emotional und heißt "VERGESSEN".

Melina Sophie

YouTuberin Melina Sophie (23) stellt via Social Media immer wieder unter Beweis, wie gut sie singen kann. Ob sie damit irgendwann in die Fußstapfen ihrer Freunde wie Shirin David oder LionT, die bereits Songs herausgebracht haben, treten wird? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Katja Krasavice

Katja Krasavice (22) hat das geschafft, wovon viele junge Mädchen Träumen. Sie ist auf YouTube, Snapchat, Instagram und Co. mega erfolgreich. Doch das reicht der gebürtigen Tschechin nicht. 2017 überraschte sie alle mit ihrem ersten Song "Doggy". Der Track schoss sofort an die Chartspitze und auch ihre anderen beiden Lieder "Dicke Lippen" und "Sex Tape" waren unglaublich erfolgreich. Wir freuen uns auf weitere Hits der hübschen Blondine.

Die Lochis

Bekannt wurden Roman und Heiko Lochmann (beide 19) durch ihren YouTube-Kanal "Die Lochis". Doch längst haben sich die Zwillinge in der Musikszene etabliert und füllen regelmäßig Hallen. Mit Songs wie "Lava" und "Alpha Queen" bringen sie die Charts zum Beben.

Selina Mour

Für Selina Mour (18) läuft 2019 jetzt schon blendend. Der Social-Media-Star konnte die Hauptrolle in dem Film "Misfit" ergattern und auch musikalisch hat sich die Beauty weiterentwickelt. Dieses Jahr geht sie mit ihren Songs auf Deutschland-Tour. Das sind die Daten für Selina Mours "Jackpot Tour":

Köln – Yuca – Freitag, 10.05.2019

Frankfurt – Nachtleben – Samstag, 11.05.2019

Hamburg – Nochtspeicher – Freitag, 24.05.2019

Leipzig – Neues Schauspiel – Samstag, 25.05.2019

Berlin – Frannz – Sonntag, 26.05.2019

Keanu Rapp

Auch Selina Mours Freund Keanu Rapp (17) macht Musik. Gemeinsam mit seiner Liebster und seinem Kumpel Mario Novembre (18) nimmt er regelmäßig Coversongs auf. Die mega auf Social Media abgehen und Tausende von Fans begeistern.

