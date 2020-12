Ana Kohler über ihre neue Single "Stuck on my mind"

Schon mit ihrem ersten Song "Loud" hat Ana Kohler bewiesen, dass in ihr eine talentierte Sängerin steckt. Bereits ihr erster Track sammelte über 2 Millionen Streams auf Spotify – ein krasser Erfolg. Zu ihrem zweiten Song "Karma is a Bitch" entführte uns Ana Kohler sogar hinter die Kulissen ihres Musikvideodrehs. Jetzt gibt es wieder musikalischen Nachschub! "Stuck on my mind" heißt die neue Single von Ana Kohler und erzählt die wahrscheinlich persönlichste Geschichte Sängerin. Persönlicher, emotionaler und verletzlicher denn je singt Ana: "In einem anderen Leben könnten du und ich viel glücklicher sein. In einem anderen Leben überlebt die Liebe und wir könnten zusammen bleiben. Du bist in meinen Gedanken, die ganze Zeit." Gänsehaut pur. Um ihre Gefühle in den Lyrics auf den Punkt zu bringen, holte sie sich Unterstützung von der Queen der gefühlvollen Songs: Madeline Juno. Die Singer-Songwriterin half Ana beim Entstehungsprozess zu "Stuck on my mind". Auf Instagram schreibt sie deshalb: "Auch ein riesen Danke an @madelinejuno die es geschafft hat mit mir zusammen die Gefühle runterzuschreiben, die man sonst eigentlich nicht aussprechen kann."

"Stuck on my mind": Diese Momente trägt Ana Kohler immer in ihrem Herzen

Es gibt viele Momente und Menschen im Leben, die einem für immer in Gedanken rumschwirren. Gegenüber BRAVO hat Ana Kohler verraten, welche Erinnerungen in ihrem Leben einen besonderen Platz haben: "Ich werde immer das Positive/Schöne im Herzen tragen. Egal, was passiert ist, es sind die guten Momente, die mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Für mich gibt es kein bestimmtes, lebensveränderndes Erlebnis. Es sind die vielen kleinen Schritten, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin.“ Genau diese positive Einstellung macht Ana Kohler bei ihren Fans so beliebt. Denkt immer daran: Das Leben ist ein langer Prozess. Sowohl die schönen, als auch die schwierigen Momente machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Aber ihr habt selbst in der Hand, welche Gedanken euch begleiten.

