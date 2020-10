Ana Kohler über ihre zweite Single "Karma is a Bitch"

Ana Kohler hat als Sängerin bereits in "Loud" bewiesen, dass sie es voll drauf hat. Ihre erste Single ergatterte schnell 1,8 Millionen Streams. Eine tolle Belohnung für die harte Arbeit. "Ich schreibe an jedem meiner Songs selbst mit, meistens mit einem Team aus Songwritern. Es ist seelisch manchmal etwas belastend, wenn man komplett fremden Menschen all seine Emotionen auf den Tisch legen muss. Das war am Anfang schon eine Challenge für mich“, verrät Ana Kohler im exklusiven BRAVO-Interview. Dafür sind ihre Songs umso ehrlicher. Und von wem handelt dann Ana Kohlers zweiter Song "Karma is a Bitch"? Bei dem Track ist es ein bisschen anders, denn Ana hat hier nicht über eine eigene Erfahrung, sondern das Erlebnis einer Freundin geschrieben. Just Girls supporting Girls! Das sieht man übrigens auch im Musikvideo, wenn ihr wissen wollt, wie es hinter den Kulissen zu "Karma is a Bitch" aussah, dann haben wir ein exklusives Video für euch …

Musikvideodreh: Hinter den Kulissen zu "Karma is a Bitch"

Jeder von uns hat sich sicher schon mal gefragt, wie es hinter den Kulissen eines Musikvideodrehs aussieht. Wir haben die Antwort für euch, denn Ana Kohler hat uns ein exklusives Behind-The-Scenes-Video für euch hinterlassen. Eins können wir euch dabei versprechen: Wenn man sich das so anschaut, hat man gleich Lust selbst ein Musikvideo zu drehen. Ana Kohler hat für das Shooting ein paar Freundinnen zusammengetrommelt, sie ist sowohl mit GNTM-Kandidatin Tamara als auch mit den drei Tänzerinnen befreundet. Das hat die Atmosphäre am Set sehr persönlich und special gemacht. Wir feiern so viel #femaleempowerment! Aber überzeugt euch selbst und viel Spaß beim Behind-The-Scenes-Video zu "Karma is a Bitch":

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->