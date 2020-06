Ana Kohler & Alina Mour arbeiten zusammen an geheimen Projekt!

Sie stehen schon seit Jahren in der Öffentlichkeit und sind wahre Social-Media-Queens. Die Rede ist von Ana Kohler und Alina Mour. Die beiden Girls kennen sich über ihre Kölner Influencer-Agentur "ALL IN" und haben mittlerweile eine riesige Fanbase. Doch abgesehen davon haben sie noch etwas gemeinsam. Die zwei Beautys arbeiten derzeit an einem geheimen Projekt. In Alinas Story postet sie folgende Worte: „Ich könnte weinen vor Freude … große Dinge kommen auf uns zu!“ Danach folgte noch ein cutes Selfie mit Freundin Ana und sie lässt ihre Follower wissen: mit diesem Projekt erfüllt sich die 18-jährige Alina einen riesigen Traum! Was das geheime Projekt wohl sein wird? 🤩

Singen Ana Kohler & Alina Mour bald zusammen?

Eine Theorie, was Ana Kohler & Alina Mour planen könnten, ist ein mögliches Gesangsduett. Am 29. Mai 2020 hat die talentierte Ana ihre Single "Loud" auf den Markt gebracht. Der Track hat bereits über 140.000 Aufrufe bei YouTube und über eine halbe Million Streams auf Spotify. Dass Ana eine tolle Stimme hat, ist aber längst nicht das einzig Interessante über die 22-jährige Schweizerin. Klicke hier und erfahre noch weitere coole Facts über Ana Kohler! Und auch Alina Mour hat eine schöne Stimme, wie sie in einem TikTok-Video gezeigt hat. Ob die beiden Girls nun bald zusammen Musik produzieren?

Vielleicht wird Alina auch im nächsten Musikvideo von Ana mitmachen – wer weiß? Andererseits sind die zwei auch sehr stylisch unterwegs, sodass man sich auch gut eine modische Zusammenarbeit vorstellen kann. Was genau die beiden geplant haben, wird sich noch zeigen. Wir sind jedenfalls schon sehr neugierig und gespannt, was hinter dem geheimen Projekt von Alina Mour und Ana Kohler steckt. 😊

