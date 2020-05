Harry Styles begeistert seine Fans!

Harry Styles ist für seine epischen Videos bekannt. Allein während seiner Fine-Line-Ära hat er uns mit seinen Musikvideos umgehauen! Jetzt legt er nach. Sein Hit „Watermelon Sugar" geht zurzeit extrem durch die Decke. Bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung seines neuen Musikvideos gehört es zu den meistgeteilten Videos in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter. DARUM sind seine Fans einfach nur begeistert!

„Watermelon Sugar“ ist sexy und frech

Die Zweideutigkeit seines neuen Hits „Watermelon Sugar“ ist kaum zu überhören. Seine Fans denken deshalb, dass sein Song von einem pikanten Thema handelt: Oralsex. 😳 Darauf soll nicht nur das Lied selbst, sondern auch sein Musikvideo hinweisen. Als Harry „I Just Wanna Taste It, „I Want Your Belly“, oder aber „Taste Like Strawberries“ singt, sollen die Mädels im Hintergrund scheinbar stöhnen. Okaaay… Andere denken hingegen, dass Harry Styles, der erst vor Kurzem coole Corona-Quarantäne-Tipps gab, über seine Ex-Freundin singt. Der Grund: In einem Interview sprach seine damalige Freundin Camille über ihr Lieblingsbuch „In Watermelon Sugar“ von Richard Brautigan. Komisch, dass sein Song jetzt genauso wie der Buchtitel heißt… Ein Zusammenhang ist damit definitiv nicht ausgeschlossen…

Unter seinem Muikvideo befinden sich zahlreiche Kommentare, die auf die schlüpfrige Info hindeuten. YouTube

Harry Styles verbreitet mit seinem neuen Musikvideo Good Vibes

Harry hat es einfach drauf! Er schafft es mit seinen Hits unsere Laune schlagartig zu verbessern. So auch mit „Watermelon Sugar“. Es ist der ultimative Sommerhit, der mega den krassen Vibe transportiert. Das dazugehörige Musik-Video lässt uns dabei in eine unbeschwerte Welt eintauchen, in der man einfach nur das Leben genießen muss. 😍

„Watermelon Sugar“: Krasse Verbindung zu One Direction-Hit

Erst vor Kurzem sprach Harry Styles über ein One Direction-Comeback, nun hat er eine krasse Verbindung zu einem ihrer damaligen Hits geschaffen: Wurde das Video zu Harry Styles Hit „Watermelon Sugar“ etwa am selben Strand wie der 2011 erschienene Hit „What Makes You Beautiful” von One Direction, gedreht? Scheinbar schon. Seine Fans erkannten den Strand nämlich direkt wieder! Der Strand in Malibu soll wegen deiner Form der Küste unverwechselbar zu sein…

#RUMOR| The beach featured in Harry’s Watermelon Sugar teaser is the same beach featured in the What Makes You Beautiful music video!



©️darlingflicker pic.twitter.com/ggycMBGm4j — HL Daily (@HLDailyNews) May 18, 2020

Harry Styles lässt Klischees verschwinden!

Ein Musikvideo wird erst perfekt, wenn ausschließlich skinny Girls zu sehen sind? Nope! Harry Styles beweist uns mit seinem neuen Video definitiv das Gegenteil! Er hält nichts von Stereotypen und engagierte in seinem Musikvideo die unterschiedlichsten Typen. Von farbig bis curvy ist tatsächlich alles vertreten. Mega Message, we like!

Klare Botschaft an seine Fans

In seinem Video räkelt er sich mit verschiedenen Personen eng umschlungen am Strand, das entspricht allerdings so gar nicht, den gerade geltenden Abstandsregeln, die überall auf der Welt aufgrund der Corona-Krise gelten. Deshalb twittert Harry Styles eine wichtige Botschaft an seine Fans: „MACHT DAS NICHT ZUHAUSE. Haltet Abstand zueinander“.

DO NOT TRY THIS AT HOME. Practice social distancing. Watermelon Sugar Video Out Now.https://t.co/CFnaJ3JpFb pic.twitter.com/jUjdOxFN1i — Harry Styles. (@Harry_Styles) May 18, 2020

