Harry Styles: Ex-Freundin Caroline Flack ist verstorben

Harry Styles macht gerade eine echt harte Zeit durch: Erst am Valentinstag wurde der One Direction-Star bedroht und überfallen. Nur ein paar Tage zuvor musste ein Konzert von Harry Styles evakuiert werden und dann erreicht den "Adore You"-Sänger kurz vor seinem Auftritt bei den "BRIT Awards" eine traurige Nachricht: Die britische "Love Island"-Moderatorin Caroline Flack ist verstorben. Sie wurde tot in ihrer Wohnung gefunden, nachdem sie Selbstmord begangen hat. Harry Styles und Caroline waren 2011 für ein paar Monate ein Paar.

Harry Styles: Auftritt in Gedenken an seine verstorbene Ex-Freundin

Harry Styles hat der Verlust ziemlich getroffen. Um seiner verstorbenen Ex-Freundin Caroline Flack zu gedenken, trug er eine kleine schwarze Trauerschleife an seinem Sakko, als er über den Roten Teppich ging. Auf der Award-Show selbst performte er seinen Hit "Falling", der Fans weltweit zutiefst berührt hat. Die Trauer, den Schock und die damit verbundene Aufregung der vergangenen Ereignisse, konnte man beinahe selbst spüren. Wir hoffen sehr, dass sich der Sänger jetzt ein paar Tage erholen kann. Den Auftritt auf den "BRIT Awards" solltet ihr euch unbedingt angucken – Gänsehaut pur.

Auch Harry Styles Mutter trauert

Auch die Mama von Harry Styles trauert um die verstorbene Ex-Freundin ihres Sohnes. Auf Instagram postete sie ein emotionales Gedicht mit der Caption: "Mögest du deinen Frieden gefunden haben @carolineflack". Schön zu sehen, dass sich Harry in Zeiten wie diesen auf die Unterstützung seiner Familie verlassen kann. Seine Schwester Gemma Styles begleitete Harry sogar auf die "BRIT Awards".

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!