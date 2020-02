Harry Styles: Der One-Direction-Star wurde bedroht und überfallen

Harry Styles: Erfolgreicher Mega-Star

Harry Styles ist mit seinem neuen Album "Fine Line" richtig erfolgreich und schafft damit etwas, was kein anderes "One Direction" Mitglied zuvor geschafft hat. Er ging sofort auf Platz 1 mit seinem Album! Seine Musik schießt durch die Decke und sein ehemaliger Band-Kollege Niall Horan feiert seine Leistung sehr! Niall hat nämlich kürzlich in einem Interview verraten, dass er von Harrys neuen Songs begeistert ist. „Die Musik auf Harrys Album ist einfach so Harry! Ich habe ihm sofort getextet, als das Album auf dem Markt war, um ihm zu sagen, wie mega gut ich seine Songs finde! Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Album!“, so Niall. Auch Liam Payne hat eine ganz klare Meinung zu Harry Styles Musik und seiner neuen Art.

Harry Styles: Mit Messer bedroht!

Die letzten Tage hatte der Musiker Harry Styles in London verbracht. Er bereitete sich dort auf seinen Auftritt bei den Brit Awards vor. Diese fanden gestern Abend statt. Jedoch waren die Tage nicht leicht für das ehemaligen "One Direction" Mitglied, wie jetzt öffentlich wurde. Am 14. Februar wurde der "Adore You"-Sänger vor einem Londoner Pub überfallen und mit einem Messer bedroht! Außer einem großen Schock hat der Sänger glücklichweise keine Schäden davon getragen. Aber das war nicht das Einzige, was passiert ist. Wie nun bekannt wurde, verstarb am 15. Februar Caroline Flack, die Ex-Freundin von Harry Styles. Die Moderatorin und "Watermelon Sugar"-Interpret waren 2011 für einige Monate ein Liebespaar. Bei dem Brit Awards gestern performte Harry seinen Hit "Falling" und zeigte sich sichtlich betrübt. 😕

