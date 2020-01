Harry Styles am Schalter von Starbucks

Vor kurzem veröffentlichte Harry Styles sein neues Album "Fine Line" und ist damit nun auf großer Promo-Tour bei sämltichen Medien und Talk Shows, wie etwa bei Elle DeGeneres. Seine Solo-Karriere als Sänger läuft in letzter Zeit wirklich gut und mit "Dunkirk" spielte er sogar schon in einem richtig großen Film mit. Aus diesem Grund sollte man annehmen, dass Harry Styles finanziell gerade keine Probleme hat. Nun ging aber ein TikTok viral, in dem er augenscheinlich hinter der Theke eines Starbucks-Drive-In steht und dort Kaffee und Co. verkauft. Echt jetzt?!

brooo they really went “are you harry styles” i can’t 😭😭😭 pic.twitter.com/AUsxvu7iQJ — anna (@90lwts) January 19, 2020

Prank oder Harry Styles-Doppelgänger?

"Bist du Harry Styles. Du siehst total aus wie er", sagen die Leute im Auto und daraufhin grinst der Starbucks-Angestellte nur. Ob Harry Styles seinen Fans damit die Neuigkeit verraten wollte, dass er es wirklich ist? Ganz abwegig wäre es nicht, schließlich macht er in Late Night Shows fast jeden Quatsch mit, wie etwa den Pizza-Boten zu pranken oder gemeine Fragen mit Ex-Freundin Kendall Jenner zu beantworten slash eklige Sachen zu essen. Geäußert hat sich der Sänger zu dem viralen Hit noch nicht. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass es sich hier nur um einen Harry Styles-Doppelgänger handelt. Denn im Video klingt es so, als würde er seinen Namen sagen und bei genauerer Betrachtung, erkennt man dann doch dass er ihm nicht zu 100 Prozent gleich sieht.😅

