Shirin David: "Rassismus existiert in euren Köpfen"

Wow! YouTube-Queen Shirin David macht sich für mehr Toleranz stark und fordert "stoppt den Rassismus".

Shirin David: Krasse Ansage

In ihrem aktuellen Instagram-Post kritisiert YouTube-Queen Shirin David die Ü50-Generation für ihre Meinung zum Thema Integration. Die ältere Generation würde die Jüngeren beeinflussen und ihre Abneigung gegenüber Menschen mit anderer Herkunft oder Religion weitertragen. Ihr Vorwurf gegen die Ü50-Generation lautet wie folgt: "solche Menschen schüren Rassismus an". Stattdessen sollten ihrer Meinung nach Jugendliche mehr zu Wort kommen. Auf ihrem jüngsten Instagram-Post spricht sie die Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Generationen an. In dem abgebildeten Text geht es um unterschiedliche Herangehens- und Lebensweisen älterer und jüngerer Altersgruppen mit Menschen verschiedener Herkunft und Religionszugehörigkeit. "Mich kotzt es so dermaßen an, jeden Tag Meinungen der Generation Ü50 lesen zu müssen, die ganz besonders weiß, wie Integration auszusehen hat. Wer von euch hat denn eigentlich mal die Zukunft befragt – unsere Jugend?", so Shirin David. Bei jüngeren Menschen würden Herkunft und Religion längst keine Rolle mehr spielen, wenn da nicht die Eltern wären, die ihre Kinder mit der negativen Gesinnung beeinflussen. Shirin David versucht mit ihrem Post für mehr Toleranz zu werben.

Shirin David: "Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen"

In dem Posting beschreibt die gebürtige Hamburgerin mit litauischer Mutter und iranischem Vater auch ihre eigenen, schmerzhaften Kindheitserinnerungen. "Wisst ihr noch, wie es war, wenn bestimmte Kinder früher nicht mehr mit einem spielen durften? Ich habe nie verstanden wieso", schrieb sie darin, was sie offenbar bewegt, und gibt Eltern die Schuld, die sich "von Nachrichten, Medien und oftmals den Öffentlich-Rechtlichen" beeinflussen lassen würden. Weiter merkt sie an, dass Rassismus nicht aufhören würde, solange Vorstände und Meinungsmacher diesen in ihren Köpfen trügen, und fordert, dass Jugendliche viel mehr gehört werden sollten. "Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen und es uns zur Aufgabe machen, die Älteren zu erziehen", fordert Shirin David schließlich in dem Beitrag, der binnen einer Stunde bereits knapp 100.000 Likes bekam.

Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 11, 2017 um 12:42 PDT

Schon die neue BRAVO gelesen? Jetzt an deinem Kiosk!