Hailey Bieber verrät intime Sex-Geheimnisse mit Justin!

Hailey Bieber spricht erstmals über Gerüchte um Selena und Justin

Eine Sache, die Hailey Bieber bis heute noch verfolgt, ist die frühere Beziehung von Justin Bieber und Selena Gomez. Das liegt vor allem daran, dass Selenas Fans sie gerne darin erinnern. Jetzt reicht es ihr und sie spricht zum ersten Mal über die Gerüchte und Schlagzeilen, mit denen Hailey seit ihrer Hochzeit mit Justin in 2018 zu kämpfen hat.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Hatte sie schon etwas mit Justin, als er noch in einer anderen Beziehung (mit Selena) war? "Als wir beiden etwas miteinander hatten, war er NIEMALS in einer anderen Beziehung! Ich wurde besser erzogen und hätte nie eine andere Beziehung sabotiert", so Hailey in dem Podcast. Am Ende der Folge geht sie dann näher auf ihr Sexleben mit Justin ein und gibt einige intime Details preis!

Hailey Bieber spricht offen über Sex-Leben mit Justin

Podcast-Moderator Alex Cooper scheute sich auch nicht davor, sehr private Fragen über das Sex-Leben von Hailey und Justin zu stellen. Haben sie die gleiche Lieblingsstellung? Darauf Hailey: "Ich glaube schon. Es ist nicht so, dass ich genau diese eine Sache mag und er genau eine andere. Es ist immer anders." Und was ist ihre Lieblingsstellung? "Definitiv nicht die Missionarsstellung. Ich mag den Doggy-Style sehr." Und wie schafft es Justin, sie anzutörnen? Auch darauf gibt sie eine ehrliche Antwort: "Weißt du, es können so viele verschiedene Dinge sein. Es kann eine Art Verbindung sein. Es kann eine körperliche Sache für mich sein. Küssen ist eine große Sache, das ist eine große Sache für mich." Justin ist besonders eine gute Stimmung vorher wichtig, zusammen lachen zum Beispiel und dann kann es auch schon losgehen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->