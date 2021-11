Justin Bieber in Deutschland: Hier kannst du ihn auf der Justice World Tour sehen!

Justice World Tour: Justin Bieber kommt für fünf Konzerte nach Deutschland

Justin Bieber kommt endlich wieder nach Deutschland – ein greller Lichtblick am Horizont! 2023 geht der Sänger auf seine Justice World Tour und macht dabei gleich fünfmal Halt in Deutschland.

Präsentiert wird die Justice World Tour übrigens von uns, das bedeutet, dass ihr euch im BRAVO-Magazin und auch auf der Website über News, aber auch Tickets freuen könnt. Die internationale Tour startet im Mai 2022 in Mexiko und endet Anfang 2023 in Europa. Als Special-Gäste wurden bisher Jaden, Eddie Benjamin, Harry Hudson und ¿Téo? angekündigt. Ihr wollt Justin Bieber live sehen, zu "Peaches" viben und zu "Stay" durch die Halle hüpfen? Dann solltet ihr euch diese Termine dick im Kalender markieren:

16.01.2023 Hamburg Barclays Arena

31.01.2023 Köln LANXESS arena

02.02.2023 Frankfurt am Main Festhalle

04.02.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

09.03.2023 München Olympiahalle

Justin Bieber: So kannst du ihn auf der Justice World Tour sehen!

Justin Bieber hat Songs mit Shawn Mendes und Sängerin Billie Eilish ist ein riesiger Fan von ihm. Wie erfolgreich der Sänger schon seit Jahren ist, müssen wir an dieser Stelle also wohl gar nicht mehr erwähnen.

Mit den neuen Tourdaten in Europa und Deutschland hat der "Peaches"-Sänger seine Fans ziemlich glücklich gemacht. Ihr wollt Justin Bieber auf seiner Justice World Tour live erleben? Ab dem 16. November können für 48 Stunden Tickets im Priority Pre-Sale über music.o2online.de gekauft werden. Am 18. November folgt der exklusive Eventim Pre-Sale und ab dem 19. November gibt es Ticktest dann ab 60 € an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Da wir Tour-Partner der Justice World Tour sind, werdet ihr außerdem bei uns im Heft, auf bravo.de und unserem Instagram-Account (@bravomagazin) die Chance bekommen, Tickets zu gewinnen, also Augen aufhalten!

