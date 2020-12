Justin Bieber hat vier jüngere Halbgeschwister

Dass der "Holy"-Sänger gut mit Kindern ist, hat man in der Vergangenheit schon oft gesehen. Besonders um seine jüngeren Halbgeschwister Jaxon, Jazmyn, Allie und Bay kümmert Justin Bieber sich gerne und verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihnen. Am Anfang der Corona-Pandemie ist er sogar mit Hailey Bieber nach Kanada, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. In dieser Zeit hat er auch viele Schnappschüsse von sich und seinen Geschwistern gepostet und man hat ihm deutlich angesehen, wie sehr er die Family-Time genossen hat.

Justin Bieber verrät seine Kinderpläne mit Hailey

In einem Interview hat Justin Bieber, der sich letztens erst über seine Grammy-Nominierung beschwert hat, über die Kinderpläne mit seiner Frau gesprochen. Hailey Bieber selber hat sich Anfang November schon zum Thema Schwangerschaft geäußert. Den Anlass über seine Kinderpläne zu reden, waren Justin Biebers zukünftige Tattoo-Ideen. Der 26-Jährige lässt auf seinem Rücken extra Platz, um sich dort seine Kinder tätowieren zu lassen, wenn er Vater wird! Auf die Frage, wie viele Kinder es denn werden sollen, antwortet Justin Bieber: "Ich werde so viele Kinder bekommen, wie Hailey bereit ist zu gebären. Ich würde gerne meinen eigenen kleinen Stamm haben, aber es ist ihr Körper, also ist es ihre Entscheidung." Er glaubt aber, dass seine Frau auch gerne zwei oder drei Kinder haben will. Und wann ist es so weit mit dem ersten Kind? "Ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge, die Hailey noch in ihrem Leben erreichen will. Ich glaube, sie ist noch nicht bereit und das ist okay", erzählt der Sänger. Doch egal wann es so weit ist, die beiden werden bestimmt super Eltern werden!

