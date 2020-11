Hailey Bieber über Schwangerschaft

Hailey Bieber: Baby-News?

Sie zeigen sich regelmäßig ganz verliebt auf Instagram! Justin und Hailey Bieber schweben bereits seit über zwei Jahren im siebten Liebeshimmel – und könnten nicht glücklicher sein. Das Geheimnis ihrer harmonischen Ehe? Angeblich sollen sie vor ihrem Jawort keinen Sex gehabt haben. Ob nun bald ein kleines Baby ihre Familie komplett machen wird? In den vergangenen Tagen wurden immer wieder Gerüchte laut! Angeblich soll das Magazin „Us Weekly” bereits an einer Baby-News-Story gearbeitet haben. Doch nun meldete sich das Model auf Instagram zu Wort – und antwortete ganz klar auf die Spekulationen.

Hailey Bieber dementiert alle Gerüchte!

Die 23-Jährige sagte: „Weil ich weiß, dass ihr kurz davor seid, eure kleine Geschichte bei ‘Us Weekly’ zu veröffentlichen. Ich bin nicht schwanger!" Sie fügte hinzu: „Also hört bitte auf, falsche Geschichten, die ihr von euren 'Quellen' habt, zu schreiben. Konzentriert euch lieber auf das, was wichtig ist: Die Wahl." Damit gab Hailey überraschend private Details bekannt. Erst kürzlich sorgte ihr Mann Justin für Schlagzeilen, weil er in seiner neuen YouTube-Doku „Justin Bieber: The Next Chapter” zugab, dass er sich einst das Leben nehmen wollte.

