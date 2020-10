Justin Bieber verrät den Namen seiner Doku

Ende Januar rührte Justin Bieber mit seiner YouTube-Dokuserie „Leaving the Spotlight” seine Fans zu Tränen. Damals sprach er offen wie nie über Drogen, seine Therapie und seinen Tour-Abbruch! Jetzt überraschte der 26-Jährige erneut mit einer Hammer-Nachricht. Am 30. Oktober soll auf YouTube eine neue Doku über den beliebten Sänger laufen. Der Name? „Justin Bieber: The Next Chapter”, was so viel bedeutet wie „Das nächste Kapitel”.

Das verkündete der Musiker mithilfe eines Trailers am Freitag (23. Oktober) auf Instagram. Damit versetzte Justin seine Fans in Exstase! Und selbst Stars wie Demi Lovato kommentierten fleißig: „Warum muss ich gerade weinen? Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich und Hailey!”

Justin Bieber will seinen Fans nah sein

In einer öffentlichen Mitteilung erklärte Justin Bieber offen, warum es einen neuen Teil seiner Doku geben wird: „Es ist mir sehr wichtig, mit meinen Fans in Kontakt zu treten und sie an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich freue mich darauf, ihnen meine Fortschritte, die neue Musik, an der ich arbeite, sowie meine Zukunftspläne zu zeigen.” Überraschend, denn erst kürzlich zeigte sich der Sänger völlig genervt von seinen Fans!

Justin Bieber reflektiert sein Privat- und Berufsleben

Die neue Doku soll genau da ansetzen, wo die letzte Serie aufgehört hat. Es soll vor allem um Justins aktuellen Alltag gehen – vor allem zu Zeiten der Corona-Krise. Demnach können sich Fans schon darauf freuen, Justin in seinem privaten Zuhause zu sehen! Dort soll er ganz emotional auf sein Leben, seine Ehe, seine Freunde und seine musikalische Entwicklung zurückblicken. Ein großes Thema soll dabei auch sein unglaublich persönliches und wunderschönes Lied „Lonely“ sein.

