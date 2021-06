Justin Bieber: Hierfür gibt er Millionen aus!

Justin Bieber: Wofür gibt er sein Vermögen von 285 Millionen Dollar aus?

Promis wie Justin Bieber können mit vielen Dingen Geld machen. Es gibt Stars, die mit nur einem Instagram-Post viel verdienen und gerade als Sänger kann man auch pro Auftritt viel Geld verdienen. Die Optionen sind unendlich, auch bei Justin, der ja gerade erst seine Welt-Tour angekündigt hat. 2022 können ihn Fans auf der "Justice World Tour" wieder live sehen, leider bisher nur in Amerika und Kanada. Das Vermögen von Justin Bieber wird insgesamt auf 285 Millionen Dollar geschätzt. Aber wofür gibt er seine Millionen aus? Was macht man mit so viel Geld? Es gibt da eine "kleine" Liste an Dingen, die er besitzt …

Justin Bieber: So viel kosten seine Häuser

Stars wie Justin Bieber haben natürlich richtig fette Häuser. In seiner Karriere hat sich Biebs schon mehrere Häuser für mehrere Millionen Dollar gekauft. Mit gerade einmal 18 Jahren kaufte er sich eine Villa für 6,5 Millionen in Calabasas, Kalifornien. Leider hatte er ein paar Probleme mit den Nachbarn, die seinen Lifestyle wohl nicht ganz mochten und er musste das Haus wieder verkaufen. Ergattert hat es dann by the way Khloe Kardashian. Übergangsweise hat er dann auch mal ziemlich teure Anwesen gemietet. Eine Zeit lang hat er 100.000 Dollar im Monat für die Miete in Toluca Lake, Kalifornien gezahlt. Danach hat Justin Bieber zwei Häuser in Beverly Hills gekauft. Das erste 2019 für 8,5 Millionen und das zweite Haus dann für stolze 28,5 Millionen.

Justin Bieber gibt gerne Geld für Autos aus

Justin Bieber hat ziemlich ausgefallene Autos, für die er gerne viel Geld ausgibt. Audi, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini – der Sänger wird regelmäßig in dicken Karren gesehen und hat in seiner Laufbahn schon mehrere hunderttausend Dollar für Autos ausgegeben. Die Preise sind jedoch nicht zu hundert Prozent bekannt, da er bekannt dafür ist, seine Autos extrem zu personalisieren. Weshalb seine Gefährte deutlich teuer sind, als die Standard-Modelle auf dem Markt. Nur seinen Bugatti hat er von dem Musik-Mogul "Birdman" geschenkt bekommen.

Justin Bieber: Millionen für Luxus, aber auch seine Eltern!

Tattoos sind ziemlich teuer, vor allem gute Tattoos. Wer Justin Bieber kennt, weiß, dass der Sänger gleich mehrere Kunstwerke auf seinem Körper verteilt hat und nur zum besten Tätowierer Hollywoods geht. Außerdem sieht man Justin immer wieder mit den teuersten Uhren und sehr viel Schmuck rumlaufen oder teure Urlaube mit Ehefrau Hailey Baldwin verbringen. Zusätzlich zahlt er angeblich auch monatlich Geld an seine Eltern. Eine Phase lang soll er seinem Vater 50.000 Dollar und auch seiner Mutter mehrere Tausend Dollar im Monat für die Miete zur Verfügung gestellt haben. Diese Zahlen können jedoch ständig variieren. Aber es ist super süß, dass er seine Eltern supportet! Am schönsten ist jedoch, dass Justin Bieber trotz seines Reichtums auf Instagram super bodenständig rüberkommt.

