Wie viel verdienen Sänger/Sängerinnen mit einem Auftritt?

Egal ob Shawn Mendes, Taylor Swift oder Billie Eilish: Wir alle gehen gerne auf Konzerte, denn es gibt wirklich nichts Schöneres, als bei einem Auftritt des Lieblingskünstlers zu feiern. Aber wie viel Geld verdienen die Stars wirklich? Ein Ranking der "New York Times" verrät, wie viel die Sänger mit nur einem Auftritt verdienen. Platz 3 der Liste belegen Jay-Z und Beyoncé die auf ihrer gemeinsamen Tour 6,6 Millionen Dollar pro Konzert eingenommen haben. Vor ihnen reiht sich mit 8 Millionen pro Live-Show Ed Sheeran ein. Platz 1 ergattert jedoch seine gute Freundin Taylor Swift, die verdient mit nur einem Auftritt statte 9,7 Millionen Dollar (ca. 8,6 Mio Euro)! Nicht schlecht, oder? In der Top Ten dieser List gibt es jedoch eine heimliche Siegerin. Mit 3,7 Millionen Dollar pro Konzert schafft es Schlagersängerin Helene Fischer als einzige Deutsche in die Top Ten der erfolgreichsten Sängerinnen und Sänger und verdient damit mehr pro Auftritt als Superstar Justin Timberlake – so krass! Natürlich bekommen Musiker auch Geld durch Instagram: Hier erfährst du wie viel Ariana Grande und Co. mit nur einem Post verdienen.

Wie viel verdienen DJs pro Auftritt?

Bei großen DJs sind Gagen von mehr als 100.000 Dollar pro Auftritt normal. Zu den Top-Verdiener im Elektro-Business gehört laut dem Forbes Magazin Calvin Harris. Sein Einkommen wird auf 215 Millionen Dollar gezählt und seine Gagen pro Auftritt liegen gerne mal bei 710.000 Dollar – alles an nur einem Abend. Hinter Calvin reihen sich The Chainsmokers, Tiësto und Steve Aoki ein. Fun Fact: Das "djmag" hat errechnet, dass Calvin Harris in einer Minute das Gehalt eines Grundschullehrers in Amerika verdient.

Wie viel verdienen Schauspieler mit ihrem Auftritt im Film?

Natürlich verdienen nicht nur die Sänger ziemlich viel Kohle, auch Schauspieler bekommen für ihre Auftritte in Filmen ziemlich viel Geld. Dwayne "The Rock" Johnson ist durch "Fast & Furious" zu einer wahren Legende geworden. Fans können sich die Filmreihe ohne den beliebten Muskelprotz kaum mehr vorstellen, deshalb ist seine Gage auch von Film zu Film gestiegen. Für "Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw" bekam er stolze 20 Millionen Dollar. Robert Downey Jr. aka "Iron Man" bekam für seine Rolle in "Doctor Dolittle" ebenfalls satte 20 Millionen Dollar. Ihr denkt, mehr geht nicht? Ryan Reynolds hat für seinen Auftritt in "Six Underground" stolze 27 Millionen Dollar bekommen und gehörte 2019 damit zu den Topverdienern Hollywoods. Doch da ist noch lange nicht Schluss! Robert Downey Jr. hat für seinen Auftritt als Iron Man in "Captain America: Civil War" 40 Millionen Dollar bekommen. In Hollywood ist wirklich alles möglich …

Wie viel Geld verdienen Influencer?

Wie viel Geld verdient man durch TikTok, Instagram oder YouTube? Das ist eine Frage, die sich ziemlich viele Menschen stellen. Denn bei den Stars aus der Social-Media-Welt wird im Gegensatz zu anderen Branchen selten über Geld gesprochen. Die Studie mit dem Titel "2019 Influencer Marketing Global Survey" hat herausgefunden, dass Top-Influencer (mehr als 500.000 Follower) im Schnitt 39.500 Dollar pro Kampagne (meistens Posts & Storys) bekommen. Mikroinfluencer (unter 30.000 Abos) verdienen mit 30.000 Dollar pro Kampagne nicht viel weniger! Es gibt außerdem noch viele Influencer, Models und Stars, die Geld bekommen, um auf Veranstaltungen aufzukreuzen. Diese Gagen sind jedoch streng geheim …