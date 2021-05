Justin Bieber: Babypläne und Schluss mit der Musik?😲

Der 27-Jährige Popsänger Justin Bieber hat schon so einiges erreicht in seinem Leben. Bereits im Kindesalter gelang ihm der große Durchbruch. Doch denkt der Superstar nun tatsächlich über einen Abbruch der Musikkarriere nach und wie schaut es eigentlich momentan mit der Familienplanung aus?

Müssen wir auf die Musik von Justin Bieber verzichten?

Der Weltstar Justin Bieber hat bereits vergangenes Jahr bekannt gegeben, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist und schon hätte tot sein können. Damit ist der Sänger jedoch nicht allein. Auch andere Prominente wie beispielsweise Bella Hadid und Avril Lavigne leiden unter dieser Multiinfektionskrankheit. Die durch Tierbisse wie Zeckenbisse übertragbare Krankheit wurde bei Justin Bieber allerdings zu spät entdeckt, sodass er Gerüchten zufolge nicht mehr vollständig geheilt werden kann. 😰 Dass Bieber da Angst vor langfristigen Auswirkungen hat, ist völlig berechtigt! Die Krankheit kann sogar unter anderem auch seine Stimme beeinflussen… Das wollen wir nicht hoffen! Dennoch scheint es so, als würde sich der Weltstar dadurch nicht unterkriegen lassen – „I will be back and better than ever“, so Bieber. Ebenso ein Anzeichen dafür, dass der kanadische Popsänger seine Musik nicht mal ebenso aufgeben wird und seine Fans im Stich lässt, ist seine geplante Justice-Tour 2022. Übrigens: Das verbreitete Gerücht, dass Justin Bieber die Musikbranche verlässt, um Minister zu werden ist völliger Quatsch! Das bestätigte der Superstar auch selbst in einem Statement.

Einschränkung in der Musik durch Babyplanung bei Hailey und Justin?

Schon seit fast zwei Jahren sind das Model Hailey Bieber und der Sänger verheiratet. Das Thema Kinderpläne rückt somit immer näher bei Justin Bieber und seiner Frau. Zumal Justin schon immer offen darüber gesprochen hat, dass er unbedingt eigene Kinder haben möchte. Hailey hat sich vor kurzem eine Auszeit von Instagram genommen und verriet sogar in einem Interview, dass sie jemanden engagiert hat, der teilweise ihre Postings übernimmt. Vielleicht sogar, weil das Model mehr Zeit mit ihrem Mann Justin Bieber verbringen will und er sie von den Nachwuchs-Wünschen überzeugen konnte? Das wird sich noch zeigen. Vorerst scheint es aber nicht so, als würde weder die Musik noch das Modeln darunter leiden. Die Tour von Justin ist bereits fest geplant und neue Hits gibt es in den Charts auch zu hören. Wir hoffen, das bleibt so! Über ein baldiges Baby würde sich die Fanbase sicherlich freuen.❤