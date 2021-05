Justin Bieber Fans geschockt: "Hack sie ab!"

Justin Bieber trägt wieder (Dread)Locks. Ja, richtig gelesen. Es ist wieder soweit. Wir können ja wirklich eine Menge bei Bieber verzeihen und mit einem Lächeln betrachten: Seine vielleicht arrangierte Ehe mit Hailey? Süße Geschichte! Seine Mama, die ihn auf Instagram bloßstellt? BESTE Geschichte! Aber diese Locks. Oh mein Gott! Was hat es damit auf sich und warum trägt er sie, obwohl er (zu Recht) mehrfach in der Vergangenheit wegen kultureller Aneignung dafür kritisiert wurde?!

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

Die Locks sind zurück! Aber warum?!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auf Instagram sammeln sich ziemlich mutige Bilder von Bieber mit seiner neuen Haarpracht. Die Fans sind NOT amused! 😂 Es tummeln sich aberhunderte Kommentare von entsetzten Fans, die darum bitten, er möge seine Locks doch möglichst schnell abschneiden. „HACK SIE AB!“, schreibt ein besonders drastischer Fan zu den Fotos. „Ich liebe dich, aber was passiert hier“, schreibt ein anderer Fan, der damit gleich 300 Likes kassiert. 😄 Und wir finden uns auch in einem sehr unangenehmen Déjà-vu wieder – den ganzen „Spaß“ hatten wir doch schon mal? 2015 machte Bieber eine Promotour für sein neues Album „Purpose“ und hatte damals auch eine Menge Locks. Und eine Menge Kritik dafür, weswegen wir noch weniger verstehen, dass er den Stunt jetzt NOCHMAL bringt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wieso (Dread)Locks an Weißen problematisch sind

Bieber wurde damals kulturelle Aneignung vorgeworfen. Das bedeutet in Verbindung mit Rassismus, dass sich eine (weiße) Person die Symbole, Gegenstände und Praktiken einer diskriminierten Kultur aneignet. Die weiße Person wird dafür meist für ihren „Mut“ gefeiert, während Personen der Kultur selbst dafür eher rassistisch diskriminiert werden. Kulturelle Aneignung gibt es in vielen Formen: Raubgüter der Kolonialzeit werden in Museen aufgestellt und auf diese Weise von den Kolonialmächten auch noch wirtschaftlich (aus)genutzt, in der Mode und Popkultur findet sie statt – und auch symbolisch, wie bei der Übernahme von Locks von Weißen Leuten. Die Locks sind ein Symbol der Schwarzen Bürger*innenrechtsbewegung in den USA – die Leute nutzten ihre „natürlichen“ Schwarzen Haare als Widerstandspraktik gegen Rassismus und weiße Unterdrückung. Eine weiße Person hat keine Locks zu tragen, sagen deswegen viele Kritiker*innen der Praxis. Locks seien kein Symbol von „Weltoffenheit“ oder „Style“ von Weißen, sondern ein Symbol gegen Rassismus von Schwarzen. Umso verwunderlicher, dass Bieber, dem diese Kritikpunkte nicht neu sein dürften, trotzdem wieder Locks trägt … 🤔

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->