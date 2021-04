BTS und Justin Bieber: gemeinsamer Song?

BTS und Justin Bieber: Gibt es bald ein Feature?

Beliebers und ARMY aufgepasst: Bald soll es ein Justin Bieber und BTS Feature geben 🤩. Ja, ihr habt richtig gehört! Wie ein*e Insider*in dem amerikanischen Nachriten-Portal PageSix verraten hat, arbeiten BTS und Justin gerade an einem gemeinsamen Song. Wann genau das Lied veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Der*die Insider*in verrät: „Sie nehmen sich Zeit dafür und wollen sicher sein, dass es perfekt veröffentlich wird“. Möglicherweise, so der*die Insider*in, wird der Song auf einer Deluxe Version von Justin Biebers aktuellem Album „Justice“ sein, „um das Album in den Charts zu halten“. Klingt ganz so, als müssten wir nicht mehr allzu lange warten. 😉

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

BTS und Justin Bieber: Wie kam es zur Zusammenarbeit?

Sowohl Justin Bieber als auch BTS sind aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Vor Kurzem wurden die Plattenfirmen, bei denen Justin und BTS unter Vertrag stehen, zusammengelegt. Das Plattenlabel der Boyband, Hybe, hat die Ithaca Holdings von Scooter Braun für eine Milliarde US-Dollar gekauft. Ein Collab zwischen den Megastars war also nur eine Frage der Zeit. Vor allem, weil beide in der Vergangenheit geäußert haben, dass sie Fans voneinander sind. So hat Justin Bieber davon geschwärmt, dass BTS weiß, wie man Musikgeschichte schreibt. BTS Mitglied J-Hope hat verraten, dass Justin Biebers Song „Lonely“ ihm Kraft gibt. Wie schön zu sehen, dass BTS und Justin sich supporten und jetzt sogar zusammenarbeiten! Wir sind auf den gemeinsamen Song gespannt. 😍

