BTS: Süße Hochzeitspläne! 😍

J-Hopes Schwester: Das macht sie beruflich

J-Hope ist durch die Band BTS bekannt, hat aber auch bereits Solo-Projekte gemacht. Auch seine große Schwester Jun Jiwoo ist im Netz ein Star! Auf ihrem YouTube-Channel „Mejiwoo“ folgen ihr 1,7 Millionen Menschen, auf Instagram (@mejiwoo103) sogar 7,6 Millionen. Neben ihrem Job als Influencerin betreibt sie einen Online-Shop für Kleidung (Mejiwoo.com) und eine andere Website für Brillen (funthemental.co.kr). Eine richtige Geschäftsfrau also, die längst nicht im Schatten ihres berühmten Bruders steht… 😎

Jun Jiwoo: süße Hochzeitspläne

Die News, dass J-Hopes Schwester heiraten möchte, wurde Anfang des Jahres bekannt. Doch niemand hätte gedacht, dass der Hochzeitstermin nun so nah ist. Schon im Mai soll es soweit sein. Ihr zukünftiger Ehemann ist nicht berühmt und hält sich aus dem Rampenlicht fern. "Er ist jemand, auf den ich immer zählen kann und ich fühle mich stark mit dem Wissen, dass ich ihn an meiner Seite habe“, schwärmt die Influencerin von ihrem Verlobten. "Wir sind uns ähnlich in vielen Bereichen und wir beiden lieben es, zu arbeiten und unabhängig zu sein. Deswegen glaube ich, dass ich nach der Hochzeit einen ähnlichen Alltag wie jetzt haben werde", erklärt sie. Bereits im August letzten Jahres hat Jun Jiwoo angefangen, die Hochzeit zu planen und hat dabei ihre Fans auf Social Media mitgenommen. Ob Friseurbesuche, Make-Up-Looks oder Kleid-Anproben – Jun Jiwoo begleitet jeden Schritt. Ihr berühmter Bruder, J-Hope von BTS, wird sicher auf der Hochzeit seiner großen Schwester dabei sein. Auch wenn er mega viel zu tun hat, denn BTS knacken regelmäßig Weltrekorde. Wir sind gespannt auf die Bilder des Hochzeitstages 💞

So schön sehen die ersten Bilder von der Hochzeitsvorbereitung aus 😍 :

