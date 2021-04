BTS: Die 10 Weltrekorde der K-Pop Stars

"BTS sind die erste K-Pop-Band, die …" – So oder so ähnlich werden in dieser Galerie noch viele unserer Weltrekorde anfangen, also gewöhnt euch besser dran. Im Jahr 2017 waren BTS als erste K-Pop-Band für einen Billboard Music Award in der Kategorie "Top Social Artist" nominiert und haben diesen auch gleich gewonnen. Damit lösten sie Justin Bieber ab, der kurz davor war, diesen Preis zum sechsten Mal zu gewinnen. Im Jahr 2019 gewannen sie dann auch noch als erste K-Pop-Band in der Kategorie "Top Duo/Artist", wieder ein Rekord – quasi 2 in 1. Damit setzten sich BTS gegen Größen wie Maroon 5 und die Imagine Dragons durch.