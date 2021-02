Diese Filme schaut Jimin am liebsten

Die ARMY weiß ja wirklich so gut wie ALLES über die Jungs von BTS, die noch im Februar neue Songs veröffentlichen werden. Aber wusstest du auch schon, auf welche Filme BTS-Sänger Jimin, der seine Fans immer mal wieder mit einem krassen Auftritt überrascht, voll abfährt? Nein? Dann haben wir hier die Lösung für dich: Jimin liebt Bollywood-Filme! Zuerst waren wir auch etwas erstaunt, denn Bollywood ist ja schon eine speziellere Film-Richtung, die nicht ganz so verbreitet ist wie Action-, Horror- und Liebes-Filme oder auch Dramen und Komödien. Jetzt ist nur noch offen: Welchen Bollywood-Film schaut Jimin am liebsten? 👀

Das ist Jimins absoluter Lieblings Bollywood-Film

Jimins Lieblings Bollywood-Film ist "3 Idiots". Dieser gehört zu den erfolgreichsten Bollywood-Filmen der 2000er. In dem Film spielt sogar einer der bekanntesten indischen Schauspieler mit: Aamir Khan! Doch worum geht’s eigentlich in dem Film? Protagonist Rancho studiert an einem Elite-College, aber bevorzugt es, für einen Idioten gehalten zu werden. Der Student ist aber hochintelligent und treibt seinen Professor in den Wahnsinn, weil er lieber seine eigenen ungewöhnlichen Ideen und Denkansätze entwickelt und umsetzt, anstatt zu lernen. Ranch verliebt sich dann in die Tochter seines Professors und versucht beide davon zu überzeugen, dass man stolz darauf sein kann, ein Idiot zu sein. Es scheint also so, als hätte man bei einem Filmabend mit Jimin richtig viel zu lachen.

