BTS veröffentlichen neue Version von Album "BE"

Am 19. Februar releasen BTS eine neue Version ihres sehr erfolgreichen Albums "BE". Die Original-Version des Albums kam am 20. November raus und die Tracks aus verschiedenen Genres und unterschiedlich emotional betonten Stilen, begeisterten Fans weltweit (hier findest du die Superstars, die auch Fans von BTS sind)! In wenigen Wochen kommt die neue Version, die eine "Essential Edition" des zuletzt veröffentlichten Albums sein wird. Mit dem Release wollen die Jungs von BTS ihren Fans für den Support danken, denn Dank diesen, haben sie die Charts weltweit gestürmt und wurden sogar für die kommenden Grammys nominiert!

Gibt es neue Songs auf der "Essential Edition" von "BE"?

Auf der "Essential Edition" von "BE" werden die acht Songs der Original-Version sein. Big Hit Entertainment verkündete, dass es zusätzlich ein paar der Tracks in einer neuen Version drauf sein werden. Das könnte in Form eines Remixes oder vielleicht mal einer Akustik-Version passieren. Ob es auch komplett neue Songs geben wird, hat das Management nicht verraten, aber die Jungs von BTS, die letztens verraten haben, was die Band wirklich zusammenhält, werden bis zum Release immer mal wieder kleine Überraschungen für die ARMY haben! 👀

