BTS haben eine ganz besondere Beziehung zu ihren Fans. Erst kürzlich hat die ARMY BTS-Suga auf Platz 1 der Twitter-Trends gebracht – nur, um ihm eine Freude zu machen. Und zum Geburtstag von V haben BTS-Fans eine mega Überraschung geplant. Die K-Pop-Stars erleben jeden Tag Liebe und Support von ihrer ARMY, aber sie geben ihren Fans auch immer etwas zurück, wie auch jetzt! Auf der App "Weverse", welche vom BTS-Label Big Hit Entertainment kreiert wurde, verbinden sich K-Pop-Fans untereinander in einer Art Community. V aka Kim Taehyung hat dort für ziemlich Wirbel gesorgt, denn der Sänger schickte einem Fan ganz private Fotos …

BTS: V überrascht Fan mit privaten Fotos

Stellt euch vor, ihr betretet nichtsahnend eure Lieblingsapp und seht, dass euch dort euer Lieblingsstar geschrieben hat. Unvorstellbar, oder? So ging es jetzt einem ARMY-Mitglied. Am Wochenende wandte sich ein BTS-Fan mit einer sehr speziellen Frage an die "Weverse"-Community und fragte nach Fotos der BTS-Mitglieder, die 70 % Hintergrund und 30 % Person zeigen. Geantwortet hat Kim Taehyung persönlich! Das BTS-Mitglied postete mehrere private Fotos von ihm und anderen Band-Mitgliedern, die dieser Anforderung entsprachen, und dem Kommentar: "Habe ein paar hochgeladen." Mit dieser spontanen Überraschung hat wirklich KEINER gerechnet – so süß!

