Nicht nur die K-Pop Heroes BTS selbst, wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, sondern auch die Mitglieder ihrer Fan-Community! Jetzt steht Vs Geburtstag an und Fans planen großartiges!

BTS: Fans gründen Musik-Schule

Am 30. Dezember wird BTS-Sänger V aka Taehyung seinen 26. Geburtstag feiern, den Fans auf der ganzen Welt ganz bestimmt mitfeiern werden. Aber Mitglieder der Army aus China haben sich jetzt was ganz besonderes einfallen lassen: sie wollen eine Musik-Schule 🎶. gründen, die Teas Namen trägt.

BTS: Fans lassen sich Überraschung für Vs Geburtstag einfallen

Wie Fansites von BTS berichten, hat ein Mitglied der BTS-Army zu Vs 26. Geburtstag vor, in Guangxi Zhuang/China eine Musik-Schule zu gründen, die zu Ehren seines Jahrestages Vs Namen tragen soll. Die Schule soll jungen Talenten einen Platz bieten, sich auf ihre musikalische Entwicklung konzentrieren zu können. Was für eine coole Idee!

BTS: was V zu seinem Geburtstag plant

V wünscht sich zum Geburtstag nur eines: seine Fans! Getty Images

Der Sänger selbst bestätigte, keine großen Pläne für seinen Geburtstag am 30.12. zu haben. Auf dem roten Teppich im Rahmen des 2020 KBS Gayo Daechukje gestand V, dass es ein größter Wunsch wäre, die Army endlich wieder sehen zu dürfen. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Tour-Pläne der Jungs in diesem Jahr zerstört und zahlreiche Auftritte mussten abgesagt werden. Dennoch nutzen die Jungs die Zeit, an neuer Musik und ihrer krassen Performance zu arbeiten.

BTS - was du über sie wissen musst! Check das video

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->