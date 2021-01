Jimin will etwas von RMs Größe

Nachdem BTS letztens erst ihr Bandgeheimnis gelüftet hat, haben die Jungs bei den Golden Disc Awards nicht nur ordentlich Preise abgeräumt, sondern zur Freude aller Fans auch ein neues Interview gegeben. In diesem haben sie sich gegenseitig mit Wünschen für 2021 und Komplimenten überhäuft. J-Hope dankt Jimin dafür, dass er im vergangenen Jahr immer für ihn da war und er sich dadurch nicht so einsam gefühlt hat. Er hofft, dass Jimin ihn auch dieses Jahr wieder mit seiner guten Laune ansteckt. Dann war Jimin an der Reihe und der bedankte sich bei RM dafür, dass dieser der gesamten Gruppe geholfen hat, zielstrebig durch 2020 zu kommen. Am Ende fügte er noch hinzu: "Es wäre nett, wenn du in 2021 etwas von deiner Größe mit mir teilen könntest!"

Jeder der BTS-Jungs bekommt ein Kompliment

Als Nächstes war Jungkook dran, der sich letztens nicht nur etwas total Krasses geleistet hat, sondern sich an dem Tag auch zum ersten Mal mit blonden Haaren zeigte. Das kommentierte RM natürlich sofort und meinte, dass Jungkook seinem Spitznamen "Golden Maknae" (als Maknae wird der Jüngste der Gruppe bezeichnet) nun wirklich alle Ehre macht. Jungkook findet, dass V mit dem Alter immer zuverlässiger wird und wünscht sich, dass die beiden mal wieder die ganze Band zum gemeinsamen Chillen zusammentrommeln. V komplimentierte Jin für seinen Song "Abyss" und hofft, dass er dieses Jahr noch mehr so gute Songs so schreibt. Jin wünscht Suga, der nach seiner Schulter-OP das erste Mal wieder einen öffentlichen Auftritt mit den anderen BTS-Jungs hatte, dass seine Reha gut verläuft. Eine Sache, die sie alle aneinander lieben, ist aber auf jeden Fall herausgestochen: Die harte Arbeit, die jeder in die Band steckt und die letztendlich auch für ihren Erfolg so wichtig ist.

