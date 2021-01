Jungkook postet Bett-Foto: Erkennst du dieses Detail?

Leute, diese News hat uns wirklich umgehauen – vor LACHEN! 😂 BTS haben eine ganz besondere Verbindung zu ihrer ARMY. Die K-Pop-Stars sind regelmäßig in den Twitter-Trends zu finden oder sorgen für anderweitige Klick-Rekorde. Als Dankeschön dafür, verschicken die BTS-Stars auch manchmal private Fotos an ihre Fans, so wie V. Dieses Mal ist der ARMY jedoch ein besonderes Detail aufgefallen. BTS-Mitglied Jungkook hat sich erst kürzlich ein heftiges Haus geleistet – eine Millionen-Villa ganz für sich allein. Jungkook hat jetzt ein Bett-Foto gepostet und wir versprechen euch, dass euch daran etwas bekannt vorkommen wird und vielleicht steht es sogar in eurem eigenen Zimmer …

Fans rasten aus: BTS-Star Jungkook schläft in IKEA Bett – hast du es auch? 😂

Das neuste Foto von Jungkook beweist mal wieder, was die BTS-Stars so besonders macht. Auch wenn sie zu den erfolgreichsten K-Pop-Stars der Welt gehören, eine der stärksten Fan-Gemeinden haben und Millionen verdienen, sind sie vor allem eins: bodenständig. Jungkook postete ein Selfie aus einem Bett und hat damit für ziemlich viel Wirbel im Internet gesorgt. Fans ist nämlich schnell aufgefallen, dass der BTS-Sänger auf einem der beliebtesten IKEA-Betten sitzt.

K-Pop-Fans rasten jetzt völlig aus und schreiben: "ERZÄHLT MIR NICHT, DASS JUNGKOOK DAS GLEICHE BETT HAT, WIE ICH!" Ob es sich dabei wirklich um Jungkooks Bett handelt oder er einfach nur darauf sitzt, ist unklar. Trotzdem hat er mit diesem Detail gerade Millionen Fans glücklich gemacht, wir lieben es.

