Justin Bieber und Hailey: Baby! Jetzt ist es soweit!

Justin Bieber und Hailey über Familienplanung

Im September 2018 gaben sich Justin Bieber und Hailey Bieber (damals noch Hailey Baldwin) das Ja-Wort. Seitdem sind sie mega glücklich miteinander. Da ist es auch kein Wunder, dass ab und an die Kinderpläne von den beiden zum Gespräch werden. Denn eines ist sicher: Der Sänger und das Model wollen unbedingt Eltern werden.

Nur darüber, wann der richtige Zeitpunkt ist, sind die beiden sich noch nicht ganz einig. Er würde am liebsten sofort Kinder bekommen wollen, sie noch etwas warten. Jetzt äußerte sich Hailey Bieber erneut zu dem Thema und teilte die Pläne des Paares.

Justin Bieber und Hailey: Nachwuchs schon in 2022?

In seiner Dokumentation "Justin Bieber: Our World" vom letzten Jahr erwähnte der Sänger bereits, dass er gerne in 2021 ein Kind bekommen würde. Hailey reagierte damals noch sehr überrascht und unschlüssig. In einem Interview mit dem WSJ. Magazine erklärte sie jetzt auch den Grund: "Ich glaube, tief in meinem Kopf habe ich immer gedacht, dass ich Kinder bekomme, wenn ich super, super jung bin. Dann bin ich 25 geworden und dachte: ‚ich bin immer noch super, super jung. Jeder denkt immer, erst kommt die Liebe, dann Ehe und dann das Baby. Aber was ist mit all den Dingen, die ich noch erreichen will in meinem Business?" Scheint also doch noch etwas zu dauern mit der Kinderplanung, oder?

"Ich denke, idealerweise werden wir es in den nächsten Jahren versuchen. Es gibt einen Grund, warum sie es Versuchen nennen. Man weiß nicht, wie lange der ganze Prozess dauern wird", erzählt das Model. Könnte es also schon dieses Jahr ein Baby bei den Biebers geben? Hailey stellt klar: "Definitiv keine Kinder dieses Jahr. Das wäre alles etwas hektisch, denke ich." Wenn man bedenkt, dass Justin Bieber demnächst auf große Welttournee geht und im Rahmen dieser auch für ein paar Konzerte in 2023 nach Deutschland kommt, versteht man Haileys Bedenken umso besser.

