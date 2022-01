Stars, die ihre eigenen Songs hassen

In einem Interview mit dem Rolling-Stone-Magazin in 2014 erzählt Ariana Grande, wie sie wirklich über ihre Debütsingle "Put Your Hearts Up" aus dem Jahr 2011 denkt: "Der Song war eher auf Kinder ausgerichtet und fühlt sich einfach so künstlich und fake an." Auch der Shoot des Musikvideos war für sie die Hölle: "Ich habe immer noch Albträume davon." Warum, erklärt die Sängerin auch: "Sie haben mir für das Video richtig schlechten Selbstbräuner aufgesprüht und mich in ein Prinzessinnenkleid gesteckt. Dann ließen sie mich durch die Straßen herumtollen."