Diese Stars hassen alle!

Sängerin Billie Eilish darf sich über einen enormen Erfolg in der Musikbranche freuen. Dabei ist die Musikerin gerade einmal 19 Jahre alt! Damit kommen nicht alle Leute klar – vor allem mit ihrem Verhalten, dass eben manchmal etwas unüberlegt ist. Viele Hater können sie nicht leiden, weil sie zu sehr versuche „hart und kantig“ zu sein. Ihr wird Heuchlerei, LGBTQ+-Feindlichkeit und Taktlosigkeit vorgeworfen – auch ihre Entschuldigung über ein besonders hässliches Video in den Social Media, in dem sie rassistische Dinge in die Kamera sagt, kam weniger gut an. Man wirft ihr vor, nur bei sich zu schauen und zu tun und zu lassen, was sie will. Eilish musste schon öfter feststellen, dass die Regeln für eine Person in der Öffentlichkeit manchmal andere sind …