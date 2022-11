Meistgehasste Stars: Charlie Sheen

Ein „Bad Boy“, wie er im Buche steht – und kaum jemand anderes könnte uns realistischer zeigen, was sich für Konsequenzen aus einem „Bad Boy“-Leben ergeben können! Charlie Sheen war einmal ein absoluter Mega-Star und hat mit seiner Hauptrolle bei „Two And A Half Men“ Millionen verdient. Und das pro Folge, wohlgemerkt! Aber seine krasse Alkohol- und Drogensucht holte ihn am Ende ein. Er war nicht mehr tragbar für die Show, verlor seinen Job und eine Menge Ansehen. Das letzte bisschen davon ging verloren, als öffentlich wurde, dass der Schauspieler an HIV erkrankt war – und das vor seinen Sexualpartnerinnen geheim hielt! 😱 Inzwischen bereut der Star viele seiner Entscheidungen … für die meisten Leute kommt das allerdings zu spät.