Meistgehasste Stars: Justin Bieber

Keine Hate-Liste ohne Justin Bieber! Der kanadische Sänger hat mindestens so viele Fans wie es Menschen gibt, die das Idol absolut gar nicht ausstehen können. Bieber hat eine ziemlich lange Liste an Aktionen und Aussagen, die ihm die Leute bis heute nachhalten. Nur ein paar Beispiele: Er hat sich einen Affen als Haustier besorgt – und das arme Tier einfach an einem Flughafen in Deutschland zurückgelassen! Er schrieb ins Gästebuch vom Anne-Frank-Haus, dass er hoffe, sie wäre eine „Belieber“ gewesen – also ein Fan von ihm. Er fuhr betrunken Auto, brach einen Auftritt mitten im Song ab und soll einen Fan sogar geschlagen haben! Fairerweise sind das alles Dinge, die in der Vergangenheit liegen – aktuell scheint sich Bieber etwas gefangen zu haben. Doch seine Hater werden es nicht so schnell vergessen.

