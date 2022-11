Meistgehasste Stars: Chris Brown

Chris Brown gehört zu den Menschen, die es tatsächlich geschafft haben, eine ganze Liste an furchtbaren Dingen anzusammeln. Wenn es ein Mensch wirklich verdient hat, auf unserer Liste der meistgehassten Stars zu landen, dann Brown! Wo fangen wir an? Der Sänger und Rapper hat seine damalige Freundin, Rihanna, verprügelt! Generell soll der Star ein ziemlich aufbrausendes Temperament haben und entsprechend nicht einfach im Umgang sein. Und vergessen wir bitte im Kontext von Rihanna nicht sein Tattoo einer schwer verprügelten Frau: Laut seiner Aussage präsentiere das Tattoo die „Dios de Los Muertos“, die Tage der Toten, ein Fest in Mexiko, bei dem tote Freund*innen und Familienmitglieder geehrt werden. Wir finden es geschmack- und taktlos (das Tattoo, nicht das Fest). Obendrauf zeigt Brown keinerlei Reue für sein unmögliches Verhalten!