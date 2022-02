Justin Bieber und Hailey: Heftiger Zoff um Zukunftspläne!

Justin Bieber: Er will endlich Kinder

Die Diskussion um die Kinderplanung von Justin und Hailey Bieber dauert schon einige Zeit an. Der Kinderwunsch des Sängers wird immer größer und er würde am liebsten jetzt schon loslegen. Doch Hailey will noch warten und sich auf ihre Karriere konzentrieren.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Justin Bieber: Hailey spricht über Trennung – "ich habe eine Entscheidung getroffen!"

Justin Bieber in Deutschland: Hier kannst du ihn auf der Justice World Tour sehen!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Vor über einem Jahr zeigte sich Justin noch verständnisvoll bei der Kinderplanung: "Ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge, die Hailey noch in ihrem Leben erreichen will. Ich glaube, sie ist noch nicht bereit und das ist okay." Jetzt scheint der Sänger aber keine Geduld mehr zu haben und das sorgt für Zoff zwischen den beiden…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Justin und Hailey Bieber: Keine Einigung bei Kinderplanung

In einem Interview nahm Hailey Bieber kürzlich nochmal Stellung zur Kinderplanung mit Justin. Ein Kind dieses Jahr sei vollkommen ausgeschlossen, denn sie ist schließlich auch noch mega jung. Justin soll nach dieser Aussage am Boden zerstört gewesen sein, denn er hatte fest damit gerechnet, zumindest dieses Jahr sein erstes Kind auf der Welt begrüßen zu dürfen. In seiner Doku "Justin Bieber: Our World" erwähnte er, noch in 2021 ein Kind bekommen zu wollen. Jetzt soll es in 2022 wieder nichts werden? Das führt zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden und es soll laut Freund*innen schon zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Justin und Hailey gekommen sein… Jetzt heißt es: In Ruhe darüber reden und eine Lösung finden, mit der beide zufrieden sind!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->