Selena Gomez Fans eskalieren: Sie bringen Hailey Bieber zum Heulen!

Hailey Bieber am Boden zerstört

Es war das Event des Jahres. Am vergangenen Montag, den 13. September 2021, fand die MET Gala in New York statt. Sehen und gesehen werden war nach langen Coronaeinschränkungen (die es natürlich abgeschwächt immer noch gibt) das Motto der Stars. Modische und stylische Augenweiden, aber auch einige schräge Beauty-Look waren am Start. Popstar Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey Bieber waren ebenso Gäste auf dem pompösen Event. Hailey war auf dem Event jedoch kurz davor, in Tränen auszubrechen und musste aufgemuntert werden … Doch was genau ist passiert?

Das Drama geht in die nächste Runde

Der Grund dafür sind die Fans von Selena Gomez beziehungsweise jeder Fan, der kein Fan von Hailey ist! Obwohl Justin und Hailey bereits seit dem Jahr 2018 verheiratet sind, hören manche Fans nicht auf, die Ehefrau von Justin zu terrorisieren. Sie vergleichen Hailey andauernd mit Selena. (Selena und Justin führten eine 10-jährige On-Off-Beziehung.) Sie sagen, dass sie niemals SIE sein wird, dass Justin nach wie vor Selena liebe und Hailey nur der Ersatz sei. Es gibt noch vieles mehr, was ich Hailey schon anhören musste, doch gestern bei der MET Gala gingen die Fans noch einen Schritt weiter. Als Justin und Hailey Bieber auf dem roten Teppich für Fotos standen, schrien sie alle „SELENA, SELENA, SELENA“ immer und immer wieder. Hailey dreht sich dann etwas von den Leuten weg und wischte an ihrem Auge herum … Justin reagierte sofort, tröstete sie und Hailey bekam umgehend von ihrer Stylistin ihre riesige Sonnenbrille. Hailey verdeckte vor den Hunderten Paparazzo und allen anderen Menschen um sie herum ihre Augen. Selena war am Montagabend übrigens nicht bei dem Event. Man kann also ausschließen, dass Sel in der Nähe war und die Fans deswegen den Namen der Sängerin geschrienen haben. Dies war (anscheinend) nur dafür da, um Hailey zu verunsichern und sie fertigzumachen. Ob das Justin-Hailey-Selena-Drama jemals enden wird?! 😫

