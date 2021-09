Charli und Dixie D’Amelio: Großes Fan-Treffen

"The D’Amelio Show": Fans sind gespannt!

Bald, um genau zu sein am 13. Oktober 2021, startet "The D’Amelio" Show auf Disney+ Deutschland. Fans freuen sich schon sehr, die erste Staffel der Reality-TV-Show zu sehen, einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen und mehr Privates von ihren Lieblings-Webstars mitzukommen. Im Interview haben Charli und Dixie D’Amelio nicht nur darüber geredet, wie sehr sie sich freuen, dass die Serie an den Start geht – Dixie und Charli haben auch über ihr großes Idol gesprochen! Und es geht noch weiter. Die beiden amerikanischen Influencerinnen mit italienischen Wurzeln sprechen über einen großen Wunsch und dass sie ihren Fans etwas zurückgeben möchten …

Dixie und Charli D’Ameilio: Großer Wunsch

Dixie und Charli D‘Ameilio möchten die Menschen kennenlernen, die ihnen ihren Ruhm und ihren Fame überhaupt ermöglicht haben. Ihr Wunsch ist es, eines Tages (aktuell lässt die Corona-Pandemie nach wie vor nicht zu) ein großes Fan-Treffen abzuhalten und ihre Zuschauer*innen im real life kennenzulernen. Dixie erzählte: „Gerade in der Quarantäne-Zeit sind unsere Follower-Zahlen extrem gewachsen. Wir konnten bisher niemanden kennenlernen, um einfach mal 'Danke' zu sagen. Darüber würden wir uns sehr freuen!“ Mal schauen, wann das mit einem großen Fan-Treffen umgesetzt werden kann. 😊

