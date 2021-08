TikTok-Star Charli D'Amelio: Ihr Leben ist "ständiger Terror"

Charli D'Amelio beschreibt ihr Leben als "ständigen Terror" im neuen Trailer zu ihrer Reality-Show

Schon sehr bald soll die Reality-Serie von Charli & Dixie D'Amelio starten. Nachdem wir zuerst nur einen kleinen Teaser bekommen haben, gibt es jetzt den ersten Trailer zur "The D'Amelio Show" mit den beiden TikTok-Stars und ihren Eltern Marc und Heidi. In dem Trailer bekommt man einen guten Eindruck davon, was in der Serie thematisiert wird. Wir erfahren mehr über den blitzartigen Aufstieg von Charli D'Amelio auf TikTok und wie es das Leben der ganzen Familie verändert hat. Vor allem: Wie viel öffentlicher Druck plötzlich auf der Familie lastet und man hört Charli sagen: "Millionen Menschen, die jeden Schritt von dir beobachten, das ist ständiger Terror. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es meine Schuld ist, dass meine Familie hier ist. Das ist definitiv sehr viel Druck, der auf mir lastet." Ja, Terror ist das Wort, welches die TikTokerin benutzt, um ihr Leben zu beschreiben. Wenn man das verinnerlicht, merkt man deutlich, dass sie die Schattenseiten des Erfolgs ziemlich mitnehmen und stressen. Unter dem Trailer auf YouTube loben User*innen diesen Blickwinkel, da es sehr spannend sei zu sehen, welche Auswirkungen Social-Media-Erfolg auf die mentale Gesundheit habe. Auch Vater Marc D'Amelio findet deutliche Worte: "Alles, was wir tun, ist Spaß haben und aufzupassen, dass Social Media nicht unser Leben zerstört."

"The D'Amelio Show: Dixie bricht in Tränen aus und Charli spricht über die Trennung von Lil Huddy

Aber auch ein weiteres Thema beschäftigt Charli D'Amelio im Trailer zu "The D'Amelio Show": ihre Trennung von Lil Huddy aka Chase Hudson. "Eine öffentliche Trennung zu durchleben, war fürchterlich. Es war die richtige Person, zur falschen Zeit." Die Frage, ob sie ihn immer noch liebt, bleibt im Trailer unbeantwortet, wird in der Reality-Show aber sicherlich aufgedeckt! Auch Charlis Schwester Dixie D'Amelio leidet scheinbar deutlich unter dem Druck der Öffentlichkeit. "Mit Musik anzufangen, wenn man viele Zuhörer*innen hat, ist sehr gruselig. Ich habe das Gefühl, dass ich an einem sehr hohen Maßstab gemessen werde", gesteht Dixie im Trailer zur Reality-Show. Danach geht es auch um die vielen Hate-Kommentare, mit denen sich der TikTok-Star tagtäglich auseinandersetzen muss. Es folgt eine absolute Gänsehaut-Szene in der Dixie D'Amelio in Tränen ausbricht. Was für eine Überforderung so ein Leben manchmal sein muss, kann man sich vermutlich gar nicht vorstellen. Auch Boyfriend Noah Beck wird in der Serie zu sehen sein und findet wie immer aufmunternde Worte. Das TikTok-Traumpaar hat scheinbar eine sehr starke Liebe, was unfassbar süß ist! Wir finden, dass der Trailer zur "The D'Amelio Show" super spannend aussieht und können es kaum erwarten, die ersten Folgen zu gucken.

