Charli & Dixie D'Amelio: Darum geht es in ihrer Reality-Serie

"The D'Amelio Show": Erster Teaser zur Reality-Serie veröffentlicht

Im Februar 2020 gaben Charli und Dixie D'Amelio bekannt, dass es eine Reality-Serie mit den TikTok-Stars geben wird, die das Leben der ganzen Familie begleiten soll. Charli, Dixie, Mama Heidi und Papa Marc D'Amelio waren alle zusammen bei den MTV Movie & TV Awards, wo sie ganz exklusiv zum ersten Mal einen Teaser zu ihrer Reality-Show gezeigt haben! Die Serie soll "The D'Amelio"-Show heißen und auf dem amerikanischen Sender Hulu laufen. Aktuell verfolgen Fans das Leben von Charli D'Amelio und ihrer Family noch auf YouTube, doch bald können wir die TikTok-Familie auch zu Hause streamen. Auf YouTube sagt Dixie über die Serie: "Ich glaube, die Show wird super für Leute, die uns supporten. Interessant für Leute, die uns noch nicht kennen und lustig zum Auseinandernehmen für alle Leute, die uns hassen." Eine ehrliche Ansage! Wir verraten euch, worum es in der Serie der D'Amelios gehen wird.

DIE ERFOLGREICHSTEN TIKTOK-ACCOUNTS

Darum geht es in der Reality-Show von Charli & Dixie D'Amelio

Charli und Dixie D'Amelio sind quasi über Nacht zu Weltstars geworden. Die beiden Schwestern posten seit 2019 Content auf TikTok und haben heute zusammen über 166 Millionen Follower auf der Plattform. Dieser plötzliche Fame macht Fans natürlich neugierig: Wie geht es den TikTok-Stars damit und wie gehen Eltern Marc und Heidi damit um? Genau damit wird sich die "The D'Amelio Show" beschäftigen und nimmt uns mit in den Alltag der TikTok-Familie. Tanzunterricht, Fotoshootings, Videodrehs und Studio-Sessions – die Girls sind viel beschäftigt und das sorgt natürlich für Trouble! Aber es geht nicht nur um die Arbeit, die Reality-Serie soll auch eine private Seite der D'Amelios beleuchten und zeigen, dass Charli und Dixie noch immer ganz normale Girls sind. Im Teaser verrät Charli zum Beispiel, dass sie noch immer ihr Bett jeden Tag machen muss. Die Familie versucht bei dem ganzen Glamour eben nicht abzuheben.

Charli & Dixie D'Amelio: Wann startet ihre Reality-Show?

In Amerika wird "The D'Amelio Show" schon jetzt mit der berühmten Reality-Serie "Keeping Up With The Kardashians" verglichen – eine der erfolgreichsten Shows ever! Bisher wurde noch kein Release-Datum für die Serie von Charli und Dixie D'Amelio verkündet, aber Sendung soll noch sehr bald dieses Jahr auf Hulu starten. Wann und wo die Serie in Deutschland laufen wird, ist bisher auch noch unklar – aber wir werden euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Auch auf YouTube hat Dixie schon mit Mama Heidi über die neue Serie gesprochen und sagt: "Ich habe die Dreharbeiten geliebt, auch wenn es an einigen Tagen härter war als an anderen, weil ich geweint habe und dann jemand fragt: 'Können wir das filmen? und ich nur so 'Klar, warum nicht.' Aber ich glaube, dass ich nur einmal geweint habe." Es wird also nicht nur lustig, sondern auch sehr emotional!

