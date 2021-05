Charli D'Amelio: Gastrolle in High School Musical Serie?

Spielt Charlie D'Amelio in der "High School Musical" Serie mit?

Sie ist die Nummer 1 auf TikTok und das, obwohl sie erst 2019 ihre Karriere gestartet hat. Die Rede ist von Charli D’Amelio. Keiner hat mehr Follower und mehr Aufrufe als die 17-Jährige und das macht sie auch zu den derzeit reichsten TikTok-Stars. Ihre TikTok-Videos sind vor allem für ihre coolen Tanzmoves bekannt. Ihr Talent und ihr Rhythmusgefühl werden in ihrem Content deutlich sichtbar. Und tatsächlich hat Charli auch eine professionelle Tanzausbildung abgeschlossen. Mit süßen fünf Jahren hatte sie ihren ersten Tanzauftritt und kann daher mehr als zehn Jahre Erfahrung vorweisen! Wow. 🥰 Und das ist noch nicht alles. Seitdem Charli in dem "High School Musical" Disney Singalong Special neben den Film- und Serien Darsteller*innen mitgetanzt hat, gibt es Gerüchte, dass sie ein Teil der Serie wird. Der neue Trailer der zweiten Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" hat schon so einiges Neues verraten und ein paar neue Gesichter gezeigt. Aber hat Charli D’Amelio auch eine der neuen Rollen ergattert? Leider sollen die Gerüchte nicht wahr sein und Charli D’Amelio soll keine Gastrolle in der Disney-Serie erhalten haben. Oder wird das nur gesagt, dass der Überraschungseffekt größer ist?

Sehr bald schon können wir uns selbst davon überzeugen, ob Charli D’Amelio nun wirklich eine Gastrolle ergattert hat oder nicht. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Cool wäre es auf jeden Fall! Laut Disney+ wird die zweite Staffel ab dem 14. Mai 2021 online sein. Es sind also nur noch wenige Tage, bis es wieder heißt: We're all in this together! 🥰

