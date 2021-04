„High School Musical: Das Musical: Die Serie” Staffel 2: Das verrät der Trailer

„High School Musical: Das Musical: Die Serie”: Mega Erfolg

Als „High School Musical: Das Musical: Die Serie” 2019 in den USA startete, war der Hype riesig! Schließlich lieben wir doch alle die kultigen High School Musical Filme, oder? Auch wenn (ja, wir müssen es zugeben) damals nicht alles so realistisch war… 😅. Die HSM-Serie bringt im „Mockumentary“-Stil das rüber, was wir an der Geschichte rund um Gabriella, Troy und Sharpay so geliebt haben: Drama, Liebe und vor allem Musik. Die Fans der Serie freuten sich mega, als die 2. Staffel angekündigt wurde. Doch wie geht’s weiter? 🤩

„High School Musical: Das Musical: Die Serie”: Darum geht’s in Staffel 2

Neues Schuljahr. Neuer Wettbewerb. Neues Drama. Der „High School Musical: Das Musical: Die Serie” Trailer zur zweiten Staffel knüpft an dem an, was Staffel eins so erfolgreich gemacht hat. Während es sich in der ersten Staffel noch um das Musical aus dem originalen Film drehte, handelt Staffel 2 nicht von HSM 2. Ein neues Musical ist geplant: „Die Schöne und das Biest“. Damit treten die East High Schüler*innen in einem Wettbewerb an. Nini (Olivia Rodrigo) muss sich entscheiden, was nach der High School passiert: Traum-Uni oder die Beziehung zu Ricky (Joshua Bassett). 🙁 Klappt eine Fernbeziehung? Dann taucht auch noch das neue Mädchen Lily (Olivia Keegan) auf, die auch Interesse an Ricky hat. 😳 Wir können uns also auf seeehr viel Drama freuen. Und natürlich auf neue Songs. Einige davon haben Olivia und Joshua sogar selbst geschrieben. Wie cool!! 😍 Jetzt müssen wir nur noch wenige Wochen warten: Ab 14. Mai heißt es dann wieder "Go Wildcats!" 💪🏼❤️

Schau dir den Trailer an:

