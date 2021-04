Disney-Plus-Serien gibt es seit Beginn der Streaming-Plattform im März 2020 immer mehr! Dabei ist für eigentlich jeden Geschmack was dabei: Marvel-Fans kommen mit Serien, wie „WandaVision“ und „The Falcon and the Winter Soldier“ voll auf ihre Kosten! Die Disney-Plus-Serie „The Mandalorian“ hat Zweifler*innen gezeigt: Ja, eine reale „Star Wars“-Serie ist möglich! Und auch richtige Klassiker finden sich im Portfolio von Disney Plus, wie „Die Zauberer vom Waverly Place“ und „Hannah Montana“. Mit der Erweiterung „Star“ kamen nun sehr viele neue Serien dazu, die nicht nur Disney-Fans begeistern, wie „Scrubs“ und „Grey’s Anatomy“.

Und es sind nicht nur Disney-Plus-Serien, die Fans bei der Stange halten: Schon allein die Animationsfilme aus dem Hause Disney reichen für ein ganzes Jahr bingen! Ob „Cinderella“ (als Neuverfilmung oder Animationsfilm), „König der Löwen“ (digital oder gezeichnet) oder „Die Eiskönigin“ (Teil 1 und 2) – hier ist für jede*n etwas dabei!

Die Auswahl überfordert dich? Kein Problem: Wir haben die besten Disney-Plus-Serien und -Filme für dich herausgesucht. Vielleicht inspirieren sie dich ja für den heutigen Filmabend 😜 🎥.