TikTok-Stars ziehen in einer WG zusammen!

TikTok WG: julesboringlife, twenty4tim und emirbyr ziehen zusammenn

Diese News hat sicher viele Fans gefreut: Gestern verkündeten twenty4tim, julesboringlife und emirbyr, dass sie zusammenziehen wollen, um eine WG in Köln zu gründen! In Deutschland gehören die TikTok-Stars zu den erfolgreichsten Accounts der App. Sie selbst nennen sich ganz liebevoll die #JETSQUAD und wir sind uns ziemlich sicher, dass es dort so lustig wird, wie in dem amerikanischen Hype House – nur ein bisschen kleiner natürlich!

"Jetzt ist es offiziell: Wir ziehen in eine WG. Das wird das größte Abenteuer meines Lebens", schreibt twenty4tim super aufgeregt unter seinen neuen Instagram-Post. Fans der TikTok-Stars haben es schon länger vermutet, deshalb schreibt Jule auf ihrem Account: "Ihr wusstet das wahrscheinlich eh schon, aber egal. Ihr könnt euch auf richtig geilen Content freuen!" Wie es aussieht, wollen die Creator dann auch viel zusammenarbeiten, das wird sicher wild!

Tim, Jule und Emir: Das verrückte WG-Leben der TikTok-Stars

Die TikTok-Stars des Hype House bekommen bald auf Netflix ihre eigene Reality-Serie – vielleicht ist es bei Jule, Tim und Emir bald auch so weit? Genug Material wäre jedenfalls da. In ihren Instagram-Storys zeigen die drei TikTok-Stars nämlich schon fleißig, wie chaotisch das Leben zusammen ist und führen euch durch ihren Alltag. Sie versuchen Wäsche zu waschen, sind laut und pranken sich gegenseitig. Auf den Kölner Straßen treffen die TikToker auch ziemlich oft auf Fans. Kein Wunder, zu dritt sind die Freunde kaum zu übersehen! Wer Unterhaltung und ein bisschen Gang-Power sehen will, sollte da definitiv reinschauen. Wir wünschen twenty4tim, julesboringlife und emirbyr ganz viel Spaß in der ersten gemeinsamen Wohnung und sind gespannt, was uns noch so erwartet.

