Hailey Bieber: Wird sie jetzt Schauspielerin?

Karrierewechsel für Hailey Bieber?

In der neuen Folge von "What was fun?", der Podcast von TikTok-Star Addison Rae, spricht sie mit ihrer Freundin Hailey Bieber über Haileys Zukunftspläne. Addison fragt sie ganz direkt, ob sie sich auch eine Karriere als Sängerin oder Schauspielerin vorstellen könnte. Dazu hat die Frau von Justin Bieber eine ganz klare Antwort: „Als Kind habe ich viel Musical-Theater gemacht und das Singen hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin ein Musical-Geek, aber das würde ich nur machen, wenn ich eine Adele-ähnliche Stimme hätte.“ Das bringt Addison auf den Punkt Schauspielerei. Wäre das etwas für die Unternehmerin? „Nein, auch das ist, denke ich, nichts für mich. Als Teenager habe ich zwar einige Kurse besucht, aber ich habe mich nie richtig wohl dabei gefühlt“, so Hailey. „Vielleicht hätte ich weiter dranbleiben sollen und einen Studiengang belegen sollen, aber das habe ich nie gemacht“, fügte sie hinzu. Schließt Hailey Bieber also einen Karrierewechsel komplett aus? ⤵️

Hailey Biebers Zukunftspläne

Nein, Hailey Bieber möchte es aber auch nicht komplett ausschließen. „Man soll niemals nie sagen. Das Leben und die Meinung zu manchen Dingen ändern sich ja immer wieder und wer weiß, vielleicht passt es irgendwann zu mir und meinen Plänen.“ Vielleicht möchte Hailey ihren Fokus aktuell auch mehr auf ihre Familienplanung legen. Immer wieder hört man Gerüchte, dass Hailey im Baby-Fieber ist und sie und ihr Ehemann Justin Bieber bereits Kinder planen. Wir sind gespannt, mit was uns die Familie Bieber noch überraschen wird!