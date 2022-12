Justin Bieber: Streit mit H&M

Als H&M die neue Kollektion von Artikeln mit Justins Namen und Gesicht ankündigten, gab es schnell eine Reaktion des Sängers – und die war alles andere als positiv: "Ich habe keine Merch-Kollektionen genehmigt, die sie bei H&M anbieten… alles ohne meine Erlaubnis und Zustimmung", ließ er seiner Wut über die Aktion in seiner Instagram-Story freien Lauf. Weiter schrieb er: "Das H&M Merchandise, das sie von mir gemacht haben, ist Müll und ich habe es nicht genehmigt, also kauft es nicht." H&M hat die Merch-Teile seitdem aus ihrem Online-Shop genommen. Ein Vertreter des Einzelhändlers sagt in einem Statement aber: "Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften hat H&M die ordnungsgemäßen Genehmigungsverfahren befolgt." Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen worden zu sein.